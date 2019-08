Una seconda lettera del premier Giuseppe Conte sarebbe stata inviata alla volta di Matteo Salvini nel corso della serata di ieri. L’oggetto principale della missiva, che fa seguito a quella inviata a seguito dell’infuocato scambio di Ferragosto, sarebbe la questione dei migranti. Secondo alcune fonti di Palazzo Chigi, nello scritto il presidente del Consiglio conferma al titolare del Viminale la disponibilità alla redistribuzione dei migranti da parte dell’Unione Europea e la necessità di mettere in sicurezza i soggetti più deboli, soprattutto i minori. La richiesta avanzata da Conte nella sua prima missiva aveva incontrato il secco “no” del vicepremier e, secondo fonti del Viminale, pare che anche questa seconda lettera sia destinata alla stessa risposta.

A bordo della Open Arms si temono atti di autolesionismo o violenza

Nel frattempo sulla Open Arms la situazione peggiora di giorno in giorno. Il comandante della nave, Marc Reig, e il suo equipaggio hanno vegliato tutta la notte – la sedicesima – per assicurarsi che i 134 migranti non dessero seguito alle minacce di atti di autolesionismo o di violenza paventate nei giorni scorsi e provocate da una situazione ormai insostenibile.

Dopo l’esposto di Open Arms, la polizia giudiziaria è arrivata nella sede della Guardia costiera di Roma

Nella sede della Guardia costiera di Roma, nelle stesse ore, è arrivata la polizia giudiziaria inviata dal procuratore aggiunto di Agrigento Salvatore Vella. Vella coordina l’inchiesta che da ieri – dopo la presentazione di un esposto da parte della Open Arms – procede anche per le ipotesi di reato di sequestro di persona, violenza privata e abuso d’ufficio. Per ora non vi sono indagati. Tra i documenti acquisiti anche la comunicazione con cui il centro di ricerca e soccorso di Roma scrive al ministero dell’Interno che “non vi è impedimento alcuno” e che si può “procedere senza indugio” all’attracco della nave in banchina.