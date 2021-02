La toppa peggio del buco delle scuse social del fioraio di Frosinone

«Se le volete magre, a San Valentino lasciate stare i cioccolatini», scrive Il Fiorista di Frosinone su Instagram due giorni fa. Post prontamente rimosso dopo una serie di proteste sul messaggio sessista che viene veicolato. I presupposti ci sono tutti, considerato che questa frase non avrebbe ragione di essere se al posto delle “magre” ci fossero i “magri”. Il messaggio – creato appositamente per spingere gli uomini a preferire i fiori ai cioccolatini per questo San Valentino – è inequivocabile: se volete la donna magra (sottintendendo che sia migliore di quella in carne) optate per i fiori e non per i cioccolatini, così non ingrassa. La solita tecnica per fare i simpatici, diranno loro, ma la domanda sorge spontanea: siamo davvero così poco creativi in questo paese da dover scomodare e alimentare gli stereotipi di genere ogni volta che c’è da fare pubblicità?

Le proteste per il post Fiorista Frosinone

Non sono tardati i commenti negativi alla pubblicità in questione, che ha anche cominciato a girare nei gruppi Facebook di Frosinone e dintorni fino ad arrivare sulle bacheche degli iscritti al gruppo Creativi su Facebook. Le critiche sono tutti incentrate sul fatto che, come abbiamo già detto all’inizio del pezzo, continuare ad utilizzare stereotipi sessisti per fare pubblicità risulta desueto e indica la totale mancanza di creatività da parte di chi dovrebbe innovare in questo ambito e che invece strizza l’occhio a un passato del quale, nel 2021, è il caso di liberarsi.

Le scuse social che non convincono

Nella giornata di ieri sono arrivate le scuse sui social del negozio che vende fiori e oggettistica e fa eventi e allestimenti. Scuse che, se possibile, sono peggio del post che è stato cancellato. «Amiamo le donne, le curve e amiamo anche i cioccolatini», comincia il post. Peccato solo che le donne non magre siano state denigrate apertamente. «Ci spiace essere stati completamente fraintesi», continua il messaggio, che come al solito allude al fatto che siano gli altri a non aver compreso un messaggio che non voleva intendere ciò che è palese.