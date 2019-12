Maltempo, venerdì scuole chiuse a Roma e Napoli

Scuole chiuse a Roma per via dell’allerta maltempo. Domani, venerdì 13 dicembre, gli istituti scolastici non apriranno e saranno chiusi anche i cancelli di parchi, cimiteri e ville storiche. Lo ha comunicato il Campidoglio, spiegando come il sindaco Virginia Raggi abbia deciso di giocare d’anticipo per evitare ulteriori disagi. Su tutta Italia, infatti, è prevista un’ondata di maltempo con forti piogge – anche a carattere temporalesco – e nevicate intense sulle cime (e anche a bassa quota). La stessa decisione è stata presa dal sindaco di Napoli, Luigi De Magistris.

«A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio – si legge nella nota diffusa dal Campidoglio -, la Sindaca di Roma Virginia Raggi sta firmando un’ordinanza per disporre domani la chiusura di tutte le scuole di ordine e grado, parchi, cimiteri e ville storiche». Una decisione presa già in passato – non nel recentissimo, anche se sulla Capitale, solo qualche settimana fa, è piovuto interrottamente per diversi giorni – per evitare anche ingorghi nel già caotico caos di traffico automobilistico.

A seguito dell’allerta meteo diramata dalla Protezione civile della Regione Lazio, la Sindaca di Roma Virginia Raggi sta firmando un’ordinanza pic.twitter.com/IXpf40hPfr — Roma (@Roma) December 12, 2019

Scuole chiuse a Roma per il maltempo

Le scuole chiuse e non solo. Le serrate riguarderanno anche quei centri come parchi, cimiteri e ville storiche, che spesso sono affollati di turisti (come accade al Cimitero di Verano e quello Acattolico vicino la Piramide). Per motivi di sicurezza, dunque, l’ordinanza riguarderà anche quei posti. «Le previsioni regionali indicano per domani piogge con rovesci temporaleschi – si legge ancora nella nota del Campidoglio -, la presenza di forti venti di burrasca con raffiche di tempesta e forti mareggiate lungo le coste».

Il bollettino della protezione civile

«Dalla tarda mattinata di venerdì 13 dicembre 2019, e per le successive 24-36 ore, si prevedono sul Lazio: venti di burrasca o burrasca forte, con raffiche di tempesta. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Inoltre si prevedono precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sulle zone centro-meridionali della Regione. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica e forti raffiche di vento»

(foto di copertina: ANSA/MASSIMO PERCOSSI)