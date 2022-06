L’ultima trovata di TikTok per incoraggiare gli utenti a prendersi una pausa dallo scrolling compulsivo

TikTok si dimostra attento alla salute degli utenti e cerca di impedire che permangano sulla piattaforma per troppo tempo. Chiunque l’abbia provato sa che il meccanismo di scrolling TikTok induce a proseguire anche per svariate ore senza rendersene conto. La piattaforma cinese ha annunciato di voler procedere con l’introduzione di una serie di opzioni per ricordare agli utenti che è il momento di prendersi una pausa, il tutto in risposta alle pressioni – in tutto il mondo – di un’opinione pubblica sempre più attenta a tematiche di questo tipo.

Scrolling TikTok: come la piattaforma ricorda di prendersi una pausa

L’annuncio è stato dato in un post sul blog di TikTok. La novità saranno introdotte nelle prossime settimane: si tratterà di un’opzione che permetterà agli utenti di impostare limiti di tempo personalizzati che stabiliscano quando inviare una notifica per far presente all’utente che deve staccare gli occhi dallo schermo. In precedenza TikTok ha permesso di ricevere una notifica quando si trascorre oltre 40, 60, 90 o 120 minuti al giorno sull’app.

Jordan Furlong, product manager del benessere digitale di TikTok, ha scritto che «questi avvisi ricorderanno agli utenti di fare una pausa dopo un certo periodo di tempo ininterrotto trascorso sullo schermo, che possono impostare a loro piacimento». L’invito è quello di sfruttare la funzione per fare un uso consapevole di TikTok avendo a disposizione anche i riepiloghi del tempo giornaliero trascorso online.

Oltre a questo, TikTok invierà agli iscritti tra i 13 e i 17 anni «messaggi di benessere digitale» quando staranno utilizzando l’app per più di cento minuti al giorno. Si tratterà di avvisi che «ricorderanno loro il nostro strumento di limitazione del tempo trascorso sullo schermo la prossima volta che apriranno l’app». Per quanto riguarda le tempistiche, non è chiaro quando sarà ma sicuramente nel corso dei prossimi mesi tutte le novità per controllare lo scrolling arriveranno su TikTok.