Perché oggi il sito di Repubblica non sarà aggiornato fino alle 19

Giornata di sciopero a Repubblica. La redazione ha annunciato che, a partire dalle 19 di ieri e fino alle 19 di oggi 8 marzo, si asterrà dal lavoro e dalla copertura delle notizie giornalistiche. La motivazione è stata illustrata in una nota pubblicata nella serata di ieri dal comitato di redazione: «La redazione compatta – si legge – è stata costretta a proclamare lo sciopero dopo la decisione del Gruppo Gedi di vendere lo storico settimanale L’Espresso. Decisione che il gruppo non ha esitato a formalizzare proprio mentre l’Europa è sconvolta per la guerra in Ucraina e mentre i nostri inviati sono incessantemente impegnati a raccontare quanto avviene su quei fronti».

Sciopero Repubblica, ecco perché il sito è fermo fino alle 19 di oggi

Nella nota del comitato di redazione si afferma che la cessione de L’Espresso era stata smentita fino a 48 ore prima che si concretizzasse. Nella giornata di ieri, infatti, era arrivato il comunicato da parte della proprietà che aveva annunciato il buon esito della trattativa con Bfc Media, un gruppo editoriale che, da qualche anno, opera all’interno del settore dell’informazione, con preferenza per quella di taglio finanziario ed economico.

Lo sciopero di oggi non permetterà al lettore e all’abbonato di Repubblica di poter consultare il sito internet, in uno dei giorni cruciali della crisi russo-ucraina. Dalle 19, invece, i servizi riprenderanno regolarmente e il giornale di domani dovrebbe andare in edicola come di consueto. Tuttavia, potrebbe non essere l’unica iniziativa che il comitato di redazione di Repubblica prenderà da qui a breve. Dopo la notizia della cessione de L’Espresso (a proposito, i giornalisti del settimanale hanno comunicato uno sciopero delle firme nel prossimo numero), infatti, l’assemblea dei giornalisti di Repubblica ha assegnato al comitato di redazione un pacchetto per altri 3 giorni di astensione e un mandato per cercare un confronto con l’azienda per definire quello che sarà il perimetro del progetto editoriale nel prossimo futuro.