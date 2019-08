Una scia luminosa illumina i cieli della Sardegna: lo spettacolo lascia senza parole

«Scia luminosa ripresa dalla dashcam verso Torregrande: spettacolo». Claudio Porcu era alla guida della sua macchina nella zona di Oristano, in Sardegna, quando all’improvviso il cielo è stato attraversato da quello che sembrava un meteorite. L’uomo – che ha ripreso la scena quasi per caso con la telecamera montata sul parabrezza della sua vettura – non è stato l’unico ad assistere all’evento. In molti sono rimasti ad osservare lo spettacolo con il naso all’insù, per poi condividere sui social l’esperienza (l’hashtag #meteorite è subito diventato trending topic su Twitter).

L’atronomo Manuel Floris: «Deve esseresi trattato di un meteorite»

Che si trattasse effettivamente di un meteorite non è ancora stato accertato, anche se Manuel Floris, astronomo del Planetario de L’unione Sarda, ha commentato l’evento ai giornalisti dell’omonimo giornale affermando: «In effetti deve essersi trattato di un meteorite, precipitato in mare, presumibilmente tra la Sardegna e le Baleari. Viaggiava a velocità altissima, si parla di centinaia di chilometri orari, e doveva essere composto da ferro, che a contatto con l’atmosfera è bruciato velocemente, dando origine al bagliore che ha praticamente illuminato il cielo a giorno». Sempre secondo Floris il presunto meteorite doveva pesare uno o due chili, ma non doveva essere più grande di una palla da calcio. L’evento è stato