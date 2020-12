Tutti vogliono Scarlett Johansson ma noi abbiamo Di Maio

Scarlett Johansson come ministro degli esteri. Questa la proposta – scherzosa – che molti italiani a gran voce fanno su Twitter. La celebre attrice è entrata in trend sui social per la pubblica richiesta di scarcerazione di Patrick Zaki. Che far sentire la propria voce in Egitto oggi sia estremamente pericoloso è noto e Scarlett Johansson ha voluto far sentire anche la sua voce: «Chiedo l’immediato rilascio di Zaki, stato vittima di torture al momento dell’arresto, e di Gasser, Karim e Mohamed. Devono affrontare accuse false, che potrebbero costargli molti anni in prigione».

Scarlett Johansson chiede la liberazione di Patrick Zaki

Anche #ScarlettJohansson si è aggiunta alle tante voci che chiedono la scarcerazione di #PatrickZaki. Dobbiamo tenere alta l’attenzione su questi casi ed è bene che anche chi ha una grande notorietà dia il suo contributo alla causa. #FreePatrick pic.twitter.com/DEOGSKGGRF — Brando Benifei (@brandobenifei) December 2, 2020

Il video di Scarlett Johansson che chiede la scarcerare Patrick Zaki e di altri appartenenti alla Ong Eipr ha fatto il giro del mondo. L’attrice, da sempre politicamente schierata e impegnata nel sociale, ha deciso di registrare un appello su Youtube. La sorella di Zaky ha espresso gratitudine per le parole dell’attrice, parole che in molti hanno commentato sui social. La battuta che va per la maggiore è quella che sottolinea come Scarlett Johansson si prodighi più di Luigi Di Maio per la causa.

I social chiedono a gran voce Scarlett Johansson ministro degli esteri

Finalmente il governo ne ha azzeccata una.#ScarlettJohansson ministro degli esteri mi sembra un’ottima idea. — Cecco dei Piantoni (@Cecco_Piantoni) December 2, 2020

Qualcuno dica a #ScarlettJohansson che ci sono 18 pescatori Italiani (Siciliani) sequestrati da 90 giorni in Libia.

— Banana Republic (@zancle78) December 2, 2020

#ScarlettJohansson ha già fatto più politica estera di Di Maio. Ma anche io comprando un Risiko. — Marco Noel (@MarcoNoel19) December 2, 2020

Questi sono solo alcuni esempi dal web dell’ironia su quanto Scarlett Johansson sarebbe apprezzata come ministro degli Esteri nel nostro paese.