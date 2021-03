Nessuno sbarco all’Isola

Al contrario dei rumors in rete esplosi in queste ore, non ci sarà (al momento) nessuno sbarco con nuovi concorrenti all’Isola dei famosi. Un’Isola che aspetta, invece, di capire il futuro di un naufrago tra i più amati, ovvero Paul Gascoigne, che è rimasto vittima di un incidente alla spalla. Inoltre non mancheranno “altri” colpi di scena esplosi in Honduras. Non è ancora tempo di nuovi arrivi.

