Quando Savoini diceva che la Germania fu costretta a invadere la Polonia per colpa dei polacchi | VIDEO

Quando si finisce nell’occhio del ciclone è quasi inevitabile che alcune dichiarazioni dal lontano passato possano tornare a galla diventato ‘virali’ nel giro di poco tempo. Ed è quanto accaduto a Gianluca Savoini, l’ex consigliere e collaboratore di Matteo Salvini e ora indagato a Milano per la vicenda dei presunti finanziamenti russi alla Lega. Nel 2014, in una video-intervista pubblicata sul canale dell’Associazione Lombardia-Russia, di cui è il presidente, aveva giustificato anche l’invasione della Polonia da parte della Germania. Insomma, ha detto che il Terzo Reich tedesco fu costretto a invadere i vicini polacchi.

Come detto, il filmato risale al 2014, con il, video pubblicato sul canale Youtube della sua associazione il 7 novembre. Il discorso fatto e spiegato da Gianluca Savoini partiva dalle tensioni tra Ucraina e Russia. Secondo l’ex consigliere e collaboratore di Matteo Salvini, infatti, la situazione al confine tra i due Paesi è molto simile a quel che accadde nel 1939 tra Germania e Polonia, con la guerra che scoppiò dopo tutto ciò.

Savoini spiegava che la Germania fu costretta a invadere la Polonia

«La Russia mantiene i nervi saldi e non fa scoppiare la Terza Guerra Mondiale evitando di invadere l’Ucraina nonostante le provocazioni – spiega Gianluca Savoini in questa video-intervista pubblicata sul canale Youtube dell’Associazione Lombardia-Russia -. Un po’ come nel 1939, quando i polacchi che colpiscono i tedeschi al confine polacco costringono il Terzo Reich a invadere la Polonia». L’ex collaboratore del segretario della Lega spiega anche di non voler far riferimenti ideologici, ma questa ricostruzione storica sembra essere abbastanza raffazzonata.

Una ricostruzione storia fantasiosa, con la colpa data ai polacchi

Secondo Savoini, infatti, lo scoppio della Seconda Guerra Mondiale fu per colpa dei polacchi che – per via del loro ‘atteggiamento’ – costrinsero il Terzo Reich guidato da Adolf Hitler a portare avanti l’invasione che poi, a cascata provocò il secondo conflitto.

(foto di copertina: da estratto video RepTv)