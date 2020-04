Dopo la folla al corteo funebre del sindaco, il Comune di Saviano diventa ‘zona rossa’

Le immagini che sono arrivate dal Comune di Saviano (in provincia di Napoli) hanno portato a una decisione definita «inevitabile» da parte della Regione Campania. È stata, infatti, firmata un’ordinanza che dispone la quarantena dell’intera comunità per evitare e e limitare la possibilità di formare un nuovo focolaio di contagio da Coronavirus. Ad annunciare la misura è stato il Governatore Vincenzo De Luca.

«La messa in quarantena per il Comune di Saviano, è stata una decisione inevitabile per impedire il sorgere di un focolaio di contagio a tutela della salute dei cittadini di Saviano, di quella dei Comuni vicini, e di un intero territorio densamente abitato», ha dichiarato Vincenzo De Luca con un post Facebook in cui annuncia la firma dell’ordinanza che dichiara la città in provincia di Napoli ‘zona rossa’.

Saviano, il Comune messo in quarantena dopo la folla al funerale

«È stato anche un atto di rispetto per la figura di un grande medico e della sua famiglia, che avrebbe per primo sollecitato comportamenti responsabili. È una decisione che rende merito al sacrificio compiuto da tanti cittadini che hanno rispettato le regole. È una decisione che ripristina la dignità e onora l’impegno civile di tutta la nostra comunità». Da oggi, domenica 19 aprile, non sarà più possibile lasciare la cittadina, né entrarci.

La partecipazione alle esequie del sindaco

Le immagini avevano provocato forte indignazione. Tantissime cittadini del comune di Saviano erano scesi in strada per partecipare al corteo funebre di Carmine Sommese, primo cittadino e primario dell’Ospedale di Nola morto per colpa del Coronavirus.

Gli assembramenti sono stati inevitabili in strada, seppur con la mascherina. Ma il rischio di aver creato un nuovo focolaio è troppo alto. Per questo motivo la Regione Campania ha deciso di correre immediatamente ai ripari ordinando la chiusura della cittadina.

(foto di copertina da video di BI News)