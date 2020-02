Sassi dal cavalcavia: paura per gli attori Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti

Nessuna conseguenza per i due attori, solo un grande spavento che poteva trasformarsi in tragedia

I due stavano tornando da uno spettacolo messo in scena in provincia di Chieti

L'incidente sarebbe avvenuto sulla A 25 in Abruzzo

Una brutta storia di cronaca che poteva finire in tragedia, ma che è terminata, per fortuna, solo con un brutto spavento. E le vittime questa volta sono due attori: Stefano Fresi e Alessandro Benvenuti. I due attori stavano tornando verso Roma dopo aver recitato nel loro spettacolo “Don Chisciotte” al teatro di Gessopalena, un piccolo comune della provincia di Chieti. Il sasso, lanciato da un cavalcavia, si è abbattuto sulla loro vettura sulla A25, mentre i due erano giunti al chilometro 92.200 all’altezza del cavalcavia della frazione di San Pelino. L’impatto avrebbe lesionato il parabrezza, ma non avrebbe provocato lesioni sui due attori che hanno potuto raggiungere la prima stazione di servizio e lanciare all’allarme.