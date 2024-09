Il vincolo di Sanremo: gli artisti non potranno esibirsi nei due mesi che precedono il Festival

In molti pensano sia una regola nuova, ma in realtà questo procedimento è attivo da alcune edizioni. La violazione di questo principio è vincolante alla partecipazione al Festival

Quando abbiamo definito “propedeutico” il percorso che parte dal Suzuki Music Party al Festival di Sanremo 2025, abbiamo fatto riferimento anche al Regolamento della kermesse che da sempre – a febbraio – tiene incollati allo schermo e alla televisione pubblica milioni di italiani. Perché se è vero che entrambe le manifestazioni canore si baseranno su brani inediti da presentare al pubblico, è altrettanto vero che ci sono dei vincoli che l’evento in onda domenica 22 settembre sul Nove – ma registrato oggi, martedì 17 settembre, dall’Allianz Cloud di Milano – deve rispettare. E anche il calendario è tra questi.

Non è una novità, visto che anche lo scorso anno accadde la stessa cosa: gli artisti in gara non potranno esibirsi pubblicamente nei due mesi precedenti all’inizio del Festival di Sanremo. Ovviamente potranno prender parte a trasmissioni televisive, radiofoniche o rilasciare interviste, ma senza poter cantare i propri brani. Non solo quelli nuovi (sicuramente non quello in gara), ma neanche quelli vecchi. Insomma, si tratta di un vincolo che – probabilmente – ha anche condizionato la scelta delle date in cui realizzare il Suzuki Music Party.

Sanremo 2025 e lo stop alle esibizioni due mesi prima

Il regolamento, così come quello dello scorso anno sotto la direzione artistica di Amadeus (con il testimone che da quest’anno, e almeno fino al 2026, è passato nelle mani di Carlo Conti), infatti è molto rigido. In pratica, fin dall’annuncio dei partecipanti alla prossima edizione della kermesse sanremese, gli artisti non potranno più esibirsi con nessuno dei loro brani.

«Tutti gli Artisti in gara non potranno prendere parte – in ambito nazionale e/o estero pena l’esclusione da SANREMO 2025 e con salvezza di ogni ulteriore diritto e/o azione previsti dalla legge e/o dal presente Regolamento – a programmi, manifestazioni, incontri o eventi, anche da remoto, che prevedano loro interpretazioni/esecuzioni di qualsiasi composizione musicale (anche se diverse da quelle presentate in occasione della gara a Sanremo 2025), in diffusione televisiva, radiofonica, via internet, etc. dalla data della comunicazione dell’intero cast in gara (per gli Artisti Nuove Proposte dalla data della Serata Finale di Sanremo Giovani ) e sino al termine della Quinta Serata».

Non sorprende, dunque, vedere l’assenza dai calendari di date di concerti dei papabili artisti che sono in lizza per esibirsi sul palco del teatro Ariston. Il Suzuki Music Party, invece, ha un posto strategico in questo calendario. Viene registrato oggi e sarà trasmesso il prossimo 22 settembre sul Nove. Diverse settimane prima dell’annuncio dei 24 cantanti in gara.