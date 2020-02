A poche ore dall’inizio della prima serata del Festival di Sanremo 2020, arriva una nuova polemica. In realtà, sono diversi anni che si ripropone: la Slc Cgil ha denunciato anche quest’anno il compenso estremamente basso riservato agli orchestrali, a fronte di tante ore di lavoro.

Sanremo 2020, la Cgil si schiera con i musicisti: «Per loro solo 50 euro al giorno»

I membri dell’orchestra del Festival di Sanremo non sono pagati abbastanza. Anzi, a loro sarebbe riservata proprio una miseria nel grande budget della kermesse. «Ricchi cachet per artisti famosi e paghe vergognose per altri professionisti» denuncia la segretaria generale Slc Cgil Emanuela Bizi spiegando che «50 euro al giorno è il compenso di molti musicisti che si esibiranno da oggi sul palco dell’Ariston». Un compenso che non rispecchia ne rispetta le «prove estenuanti e tempi di lavoro interminabili». Bizi spiega infatti che gli orchestrali lavorano «dalle 10 del mattino fino a fine diretta, spesso dopo la mezzanotte». «Sono condizioni inaccettabili che svelano, ancora una volta, come dietro luci sfavillanti e giacche doppiopetto il mondo dello spettacolo – continua Bizi – in Italia non riconosca il lavoro degli artisti anche se, proprio sulle loro capacità e competenze, mette in piedi fruttuosi business».

