Sanremo 2020, è sempre boom di ascolti: 53,3% di share nella quarta serata

Continuano i numeri sorprendenti in termini di ascolti per Sanremo 2020

La quarta serata del Festival di Sanremo 2020, la penultima di questa edizione, è filata liscia fino a tarda sera, come da programma. Poi, il colpo di scena: mentre eseguivano il brano ‘Sincero’, Morgan ha cambiato in corsa il testo della canzone e Bugo ha abbandonato il palco. I due sono stati in seguito squalificati. Anche per questa puntata, come in tutte le precedenti, i dati di ascolto del Festival di Sanremo 2020 fanno registrare grandi numeri: la quarta serata è stata vista da oltre 9 milioni e mezzo di telespettatori e ha fatto registrare il 53,3% di share.

In tutte le precedenti tre serate, Sanremo 2020 ha fatto registrare un vero e proprio boom di ascolti. Nella prima puntata, il Festival ha ottenuto il 52,2% di share, battuto la sera successiva dall’impressionante dato del 53,3% (quello più alto per una seconda serata a partire dal 1995, da quando esistono le rilevazioni dell’Auditel). Anche per l’altroieri, i numeri parlano chiaro: 54,5% di share per un totale di 9,8 milioni di spettatori.

Nelle prime due serate a Sanremo 2020 la presenza di Fiorello è stata sicuramente decisiva in termini di numeri: basti pensare che soltanto nella prima serata, il suo intervento vestito da don Matteo ha fatto segnare uno sbalzo di almeno 10 punti percentuali. Nella terza serata il comico non c’era: si riteneva che con la presenza di Roberto Benigni, della compagna di Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez, e del fuoriclasse portoghese della Juventus in platea si potesse compensare all’assenza dello showman. E le scelte sono state infatti premiate.

Ieri sera, con Leo Gassmann che ha vinto la gara delle Nuove Proposte, oltre alla clamorosa lite tra Bego e Morgan, è andato in scena il duetto tra Fiorello e Tiziano Ferro, dopo una giornata in cui si sono scambiati accuse, tweet e hashtag al vetriolo. I due sono saliti sul palco di Sanremo 2020 e hanno cantato insieme ‘Finalmente Tu’ e si sono poi baciati sulle labbra al termine dell’esibizione. Alcuni utenti su Twitter hanno però messo in dubbio l’autenticità della lite e del successivo siparietto, sostenendo che in realtà si trattasse di una messinscena organizzata in precedenza.

