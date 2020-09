‘Ccezionale, Sandro Piccinini torna a fare l’opinionista sportivo in tv

Era uno dei volti più amati del calcio raccontato in televisione. E l’amore è aumentato a dismisura in questi anni di assenza. Due anni fa, chiuse la sua esperienza pluriennale a Mediaset, con la sua ultima telecronaca in occasione della finale dei mondiali di calcio del 2018. Adesso, però, Sandro Piccinini è pronto a tornare in pista e a deliziare gli spettatori con sciabolate morbide e sciabolate tese a seconda dei casi e delle serate.

Sandro Piccinini a Sky dopo i suoi due anni sabbatici

Il giornalista farà l’opinionista sportivo nel salotto di Fabio Caressa a Sky: il direttore della sezione sportiva dell’emittente di Rupert Murdoch, infatti, ha iniziato a curare un programma di approfondimento alla fine della giornata di campionato, il Club, che da due anni ormai è parte integrante della narrazione calcistica della serie A, non solo perché spesso è terreno di scontro tra giornalisti, calciatori e allenatori, ma anche perché offre spunti su temi di attualità.

«Ci vediamo su Sky Sport tutte le domeniche, sarà una annata eccezionale» – ha detto Piccinini in un video per Sky Sport girato appositamente per l’occasione. Ovviamente non poteva mancare la classica pronuncia tronca in cima che ha caratterizzato diversi passaggi storici delle sue telecronache. Nel corso della giornata di oggi, sono arrivati diversi messaggi di auguri da parte di suoi colleghi ed ex colleghi, da Paolo Condò a Maurizio Pistocchi.

Sandro Piccinini a Sky, le sue dichiarazioni

«È una grande emozione – ha dichiarato Piccinini -, perché intanto ritrovo tanti amici, al di là di tutto quello che ha rappresentato Sky per me come stimolo. Mi fa molto piacere ripartire da Fabio, il ruolo di opinionista e teleconista l’ho svolto tanti anni fa nella stessa tv in cui ha cominciato Caressa. Sarà un intreccio pazzesco, che significa per me una emozione in più».

Qualche avvisaglia c’era stata già nei mesi scorsi. Durante il lockdown, infatti, più di una volta Sandro Piccinini era intervenuto nelle trasmissioni di approfondimento di Sky Sport. Quando gli veniva chiesto del suo futuro, però, la risposta era sempre evasiva. Adesso, però, è tutto fatto. Rete incredibile.