San Siro sarà abbattuto. Al suo fianco ci sarà il nuovo stadio di Milan e Inter

Si spengono le luci a San Siro. Ancora non si conosce la data esatta, ma il destino della Scala del calcio è ormai segnato. Lo stadio sarà abbattuto, al suo posto saranno costruiti nuovi edifici. Ma dove giocheranno Inter e Milan? Il nuovo impianto ‘congiunto’ verrà eretto proprio al fianco di quel che resterà del vecchio Meazza. A confermare le voci che già circolavano da diverse settimane sono stati il presidente rossonero Paolo Scaroni e l’amministratore delegato nerazzurro Alessandro Antonello.

I dirigenti di Milan e Inter si trovano entrambi a Losanna nella delegazione della candidatura di Milano-Cortina per i Giochi invernali 2026. Intercettati dai cronisti hanno parlato del futuro dell’impianto milanese, dando la notizia della loro decisione: dire addio a San Siro (ma questo si sapeva da tempo) per aprire le porte di un nuovo stadio congiunto tra Milan e Inter. La novità è la location: i terreni su cui sarà costruito sono quelli al fianco della Scala del Calcio.

Addio al vecchio San Siro

«Facciamo un nuovo San Siro accanto al vecchio, nella stessa area della concessione. Il vecchio verrà buttato giù e al suo posto ci saranno nuove costruzioni», ha detto ai cronisti il presidente del Milan Paolo Scaroni. Parole a cui fa eco la risposta dell’ad dell’Inter Alessandro Antonello che, replicando ai giornalisti, ha confermato che il tutto è stato deciso e sarà coordinato da entrambi i club.

Milan e Inter viaggiano a braccetto

I tempi per la realizzazione del nuovo impianto che sostituirà San Siro sono, ovviamente, ancora lunghi. Come spiegato dagli stessi dirigenti, infatti, si dovrà prima presentare la domanda, poi attendere il completamento dell’iter per la demolizione del vecchio stadio e la creazione del nuovo. Il tandem Milan-Inter, però, è stato confermato: i due club porteranno avanti a braccetto questa iniziativa per regalare a Milano un nuovo San Siro.

