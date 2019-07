Salvini: «Mantenere buoni rapporti con la Russia è fondamentale per la nostra economia»

Nel pomeriggio toccherà a Giuseppe Conte riferire al Parlamento sulla questione Lega-Russia, mentre le indagini della Procura di Milano proseguono e vedono ancora coinvolto l’ex consigliere e collaborato di Matteo Salvini, Gianluca Savoini. Nel frattempo, però, il ministro dell’Interno non è ancora andato alle Camere per riferire sulla vicenda dei presunti finanziamenti illeciti dalla Russia alla Lega, ma parla solo attraverso video in diretta su Facebook.

«Cercheranno Masha e Orso, le bottiglie di vodka, i rubli e le matrioske. Se voglio guardare un film di spionaggio, preferisco James Bond. Posso assicurare che io sono libero, siamo un movimento libero, non abbiamo chiesto o ottenuto soldi da nessuno – ha detto Matteo Salvini in diretta sulla propria pagina Facebook –. Avere buoni rapporti con la Russia è fondamentale, non è intelligente regalare quella terra alla Cina nel nome delle sanzioni».

Salvini tiene ben saldi i rapporti con la Russia

L’attacco al Pd per difendere la Lega dalle accuse per la vicenda . che ha più ombre che luci – che vede coinvolto il presidente dell’Associazione Lombardia-Russia che, fino a qualche tempo fa, era uno dei consiglieri del leader del Carroccio. «Lo dico perché lo credo, non mi paga nessuno – ha proseguito Salvini nel suo video in diretta sui social -. Il Pd mi accuserà di essere un figlio di Putin».

Conte, l’Aula e le fantasie

Rispondendo a una domanda di un utente che gli aveva chiesto se aveva parlato con il premier Giuseppe Conte che a breve riferirà in Parlamento sulla questione Lega-Russia, ha Salvini ha risposto così: «A me interessa che siamo persone libere, che non abbiamo chiesto né preso soldi da nessuno. Tutto il resto è fantasia. Poi è chiaro che se uno si diverte a seguire la fantasia e i film di spionaggio di serie B, ognuno occupa il suo tempo come vuole, io mi occupo di sicurezza, di problemi veri, di mafia e di camorra».

