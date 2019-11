La cena con Salvini e i messaggi tra Parnasi e il tesoriere leghista: «De visu o Iban?»

Il primo è il tesoriere della Lega, il secondo il costruttore romano finito in carcere per reati contro la pubblica amministrazione

Luca Parnasi è l’imprenditore che, lo scorso anno, è finito in carcere per una serie di reati contro la pubblica amministrazione, in seguito alle inchieste che hanno riguardato il nuovo stadio della Roma. Già in passato si era parlato di una sua linea diretta con i vertici della Lega e delle sue donazioni all’associazione Più Voci che era stata fondata dal tesoriere del Carroccio Giulio Centemero e che, si ritiene, sia molto vicina alla stessa Lega. Inoltre, si fa luce anche sul legame Salvini-Parnasi.

LEGGI ANCHE > Stadio della Roma, Parnasi conferma ogni cosa: «Ho pagato tutti i partiti»

Incontro Salvini-Parnasi a cena

Il settimanale L’Espresso ha pubblicato alcune chat telefoniche tra Luca Parnasi e Giulio Centemero che attestano un movimento di denaro, tanto che, nel corso di un dialogo, il tesoriere del Carroccio avrebbe chiesto a Parnasi informazioni sulle modalità di versamento del denaro: «Per Iban et similia – si legge nel messaggio pubblicato da L’Espresso – facciamo de visu o vuoi tutto in anticipo?». Non si tratta dell’unico messaggio significativo pubblicato dal settimanale.

Il messaggio di Centemero: «De visu o Iban?»

Infatti, nelle pagine dell’inchiesta giornalistica emergono ulteriori dettagli. Parnasi, qualche mese prima delle elezioni del 4 marzo 2018, nel corso del periodo natalizio, aveva incontrato anche Matteo Salvini a cena. Insieme al leader della Lega c’era proprio Centemero, Giancarlo Giorgetti e il ragazzo che si occupa della campagna elettorale di Salvini. Alla fine della serata, il tesoriere della Lega scrive: «Ciao Luca, volevo ringraziarti molto per la cena, hai messo al tavolo delle persone di valore e sono contento Matteo ci si sia confrontato».

L’incontro a cena tra Salvini e Parnasi testimonia la prossimità tra i due. Del resto, il leader del Carroccio non aveva mai negato di aver conosciuto il costruttore romano, ma aveva dato come estremo di riferimento una circostanza pubblica: «È capitato di andare allo stadio insieme» – aveva detto nel 2018, commentando la notizia dell’arresto di Luca Parnasi. Ora, però, da queste chat pubblicate da L’Espresso è emerso che c’era stato almeno un altro incontro. Che, questa volta, non aveva e non doveva avere nulla di pubblico.

FOTO: ANSA/ANGELO CARCONI