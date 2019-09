Salvini ai migranti: «Festeggiate fin che potete perché poi riprenderemo l’opera di pulizia»

Matteo Salvini torna in diretta su Facebook

«Ragazzi festeggiate finché potete perché riprenderemo l’opera di pulizia e di serenità e di trasparenza». Nel corso dell’ormai consueta diretta dalla sua pagina Facebook, Matteo Salvini ammonisce un gruppo di (definizione sua) immigrati irregolari: che si godano il momento finché possono. L’occasione, come spiega lo stesso ex ministro dell’Interno, è un servizio andato in onda su Rete 4 che mostrava un gruppo di ragazzi celebrare la cacciata di Salvini dal Viminale.

L’immigrazione secondo Matteo Salvini

L’ex vicepremier ci tiene però a precisare, come suo solito, che la “pulizia” avverrà esclusivamente ai danni degli immigrati irregolari associati poco più in la nel suo discorso a episodi di delinquenza: «Bisogna distinguere gli immigrati regolari, che sono milioni in Italia e pagano le tasse, portano figli a scuola, portano rispetto alla nostra storia e cultura, da spacciatori scippatori, stupratori», tuona Salvini.

Poi un altro cliché salviniano sull’immigrazione: «Quando dico prima gli italiani penso anche ai tanti immigrati arrivati dall’est, dall’Europa, dal Sud America dall’oriente che sono qui perfettamente integrati e sono miei fratelli e mie sorelle. Questa è la distinzione: persone per bene e persone per male», assicura.

La stoccata finale ai grillini: «Molti elettori 5 stelle mi cercano»

Infine l’immancabile stoccata agli ex alleati di governo, i grillini. «Ringrazio anche i tanti elettori 5 stelle che mi stanno scrivendo: mi mandano nome e cognome, mail, numero di telefono. Tanti sono anche amministratori locali: consiglieri comunali, sindaci, consiglieri regionali, alcuni parlamentari che mi dicono: “Grazie Salvini avete almeno voi mantenuto la schiena dritta e la dignità”». Parola di Salvini.