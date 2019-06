Salvini litiga con la giornalista di Sky: «Faccia domande e non comizi, se vuole si candidi» | VIDEO

«Lei fa domande o fa comizi?» – con queste parole Matteo Salvini ha interrotto una giornalista di Sky Tg 24 che lo stava seguendo in Liguria – dove il ministro dell’Interno si era recato in visita nella giornata di ieri – e che gli stava facendo alcune domande sulla nave Sea Watch che, fatti salvo i 10 migranti che per motivi di salute sono stati autorizzati a sbarcare, resta ancora nel Mediterraneo.

«Può restare lì fino a Capodanno: potevano andare in Libia, potevano andare a Malta e potevano andare in Tunisia – ha detto Salvini alla giornalista che ribadiva come la ong avesse chiesto un porto sicuro, cosa che la Libia effettivamente non è -. Avevano chiesto un porto anche alla Libia. Se vuole fare comizi, si candidi con la sinistra. Questo è un fatto e io sono un giornalista come lei».

La disputa con la giornalista è andata avanti per qualche minuto. «Ma vedi tu se uno invece di fare domande deve fare i comizi» – ha insistito Matteo Salvini rivolgendosi agli altri cronisti che gli stavano facendo delle domande.

La Sea Watch e la Libia che non è un porto sicuro

Il contesto del litigio Salvini contro giornalista Sky è molto semplice. La cronista aveva fatto domande sulla Sea Watch, ottenendo da Salvini la risposta che la nave sarebbe potuta sbarcare in Libia. La giornalista ha fatto notare al ministro dell’Interno che la Libia non è un porto sicuro e che, attraverso le comunicazioni a mezzo stampa, l’ong Sea Watch aveva spiegato – attraverso le parole di Giorgia Linardi – queste sue ragioni in merito alla eventualità di riportare i 53 migranti a bordo nel Paese africano.

Tuttavia, Matteo Salvini ha dichiarato che la Sea Watch aveva chiesto soccorso alla Libia, soccorso che in un secondo momento è stato rifiutato per far rotta verso l’Italia. Da qui l’equivoco sul porto sicuro. Era stato lo stesso ministro dell’Interno ad ammettere, qualche settimana fa, che la Libia non sia un Paese in condizioni di sicurezza. Ora che c’è una nuova questione in gioco con la Sea Watch, tuttavia, il leader della Lega sembra essere piuttosto contrariato. Tanto da avviare dispute anche con chi stava semplicemente cercando di capire la situazione attraverso le sue domande.

