Salvini insulta ancora Carola Rackete: «È una zecca tedesca» | VIDEO

Come un buon padre di famiglia, anche ieri sera Matteo Salvini si è prodigato per dar da mangiare ai ‘suoi figli’ offrendo loro il solito piatto condito con l’istigazione all’odio. Ancora una volta il leader della Lega, dal palco della festa del Carroccio a Barzago (in provincia di Lecco), ha gettato il suo fango contro Carola Rackete insultandola e facendo il solito populismo anche sui terremotati italiani.

Parlando della riduzione degli sbarchi in Italia, Matteo Salvini ha sottolineato come tutto ciò gli sia «costato qualche minaccia, qualche processo (in realtà nessuno per via della sua immunità parlamentare, ndr), qualche denuncia. Non conto più le denunce nei miei confronti, pure Carola mi ha denunciato». E poi giù con gli insulti: «Tra le tante denunce pure la zecca tedesca mi ha denunciato».

Salvini insulta Carola: «È una zecca tedesca»

Parole che provocano i soliti applausi e le solite risate da una folla che non attendeva altro di essere sfamata dai soliti insulti del ministro dell’Interno che ha detto di andare comunque avanti serenamente, nonostante tutto, «mentre ci sono i fenomeni di sinistra che ci denunciano, ci minacciano, ci oltraggiano». Capitolo Carola Rackete chiuso? Assolutamente no. Poco dopo, infatti, il leader della Lega riparte con gli insulti.

Il populismo sui terremotati, come fosse all’opposizione

«Carola, voglio dire: uno basta che la guarda in faccia. Proprio qua doveva arrivare? Che se fosse arrivata a Pusiano (località sul lago di Como, ndr) non so se sarebbe andata lontano». Un riferimento ambiguo e comprensibile solamente agli abitanti del luogo, tradizionalmente leghisti. Infine chiude parlando delle multe, facendo il classico populismo sui terremotati: «Ti blocco la nave e ti chiedo un bel po’ di quattrini con cui magari vai ad aiutare i troppi terremotati che sono fuori di casa da troppi anni». Ricordiamo che al governo, da oltre un anno, c’è lui e lui (insieme ai suoi colleghi e soci pentastellati) dovrebbe prendersi cura delle vittime dei vari sismi in Italia. Ma è meglio arringare le folle come un’opposizione qualsiasi.

(foto di copertina e video da RepTv)