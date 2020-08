Il rimprovero di un medico a Salvini in una zona affollata: «Ma la mascherina dov’è?»

Pochi giorni fa, mentre il leader della Lega Matteo Salvini si trovava al mercato di Forte dei Marmi durante l’ora di punta senza mascherina, gli si è avvicinata Lucia Tanganelli, un’oncologa dell’ospedale San Luca di Lucca, chidendogli dove fosse la sua mascherina.

In primis Salvini ha risposto con: «Siamo all’aria aperta». Poi, la dottoressa Tanganelli, che ha vissuto gli orrori del Covid-19 direttamente in corsia, gli ha detto: «C’è un assembramento, il covid è una cosa seria». Al quel punto il leader del Carroccio se n’è andato spazientito con una battuta abbastanza infelice: «Va bene, però lei si vada ad auto-assembrare».

Salvini, la mascherina e il boom di casi

La vicenda di Forte dei Marmi è l’ultima di una serie di casi, anche pubblicizzati dal leader della Lega stesso, in cui appare senza mascherina in luoghi pubblici sia all’aperto che non, e addirittura dove è vietato levarsela, come la storia del caseificio. In quell’occasione è stato accusato di irridere i protocolli di sicurezza e di mettere a rischio la produzione dello stabilimento.

Salvini si trova in Toscana in vacanza e per supportare Susanna Ceccardi nella sua campagna elettorale per le regionali di settembre. Nel frattempo, in Versilia, c’è un boom di richieste di tamponi di giovani che sono stati nell discoteche della zona e sono terrorizzati di aver contratto il Covid-19.

Per il leader del Carroccio, però, l’emergenza è finita e bisogna godersi l’estate, con tanto di serate in locali notturni, di cui ha criticato la chiusura forzata da parte del governo. Tra l’altro, nella sua crociata contro le decisioni del governo, Salvini aveva anche falsamente annunciato che sarebbero stati chiusi anche i negozi, quando in realtà non se ne è mai neanche parlato.