Salvini annuncia: «Il 2 ottobre vado dalla Gruber, il programma meno fazioso della storia»

La prima domanda che viene in mente è: le porterà finalmente il mazzo di fiori promesso? Matteo Salvini a Otto e Mezzo, il programma condotto da Lilli Gruber: ci andrà il prossimo 2 ottobre. Lo ha annunciato lo stesso leader della Lega nel corso di un comizio ad Ascoli Piceno. «Martedì andrò in una delle trasmissioni meno faziose della storia della televisione, dalla Gruber» – ha detto il numero uno del Carroccio, con una frecciata alla trasmissione di La7, molto apprezzata dalla platea che lo ascoltava.

Salvini a Otto e Mezzo il prossimo 2 ottobre

Poi, ha rincarato la dose: «Ma ci vado con gioia, almeno non incontro Asia Argento, mi va liscia». Quest’ultimo riferimento, invece, è a un’altra comparsata televisiva della scorsa settimana, quando l’ex ministro dell’Interno è andato a Live-Non è la D’Urso: nel corso della trasmissione ha dovuto fronteggiare le domande di alcuni opinionisti in studio, tra cui proprio l’attrice. Asia Argento non è mai stata particolarmente tenera con Matteo Salvini e con le sue scelte politiche, ma nell’occasione – al termine della trasmissione – i due si sono anche scattati un selfie, che dai più è stato interpretato come un gesto di pace.

Salvini a Otto e Mezzo e i fiori alla Gruber

Ma davanti al proprio pubblico, nei comizi della sua campagna elettorale permanente, queste cose non si dicono: meglio passare come rigido e intransigente, non facendo mancare qualche sberleffo nei confronti di giornalisti e opinionisti che non sono proprio in linea con la propria idea. Dunque, martedì 2 ottobre Matteo Salvini a Otto e Mezzo: nel corso della scorsa stagione ci era andato due volte. Nella prima occasione aveva promesso dei fiori a Lilli Gruber, che la volta successiva non ha portato con sé. Si rifarà al terzo tentativo?

FOTO: ANSA / MATTEO BAZZI