Conad non sta inviando “sacchetti regalo” a chi scrive «fatto» su Facebook

Pagine social nate nelle ultime ore parlano di questo "concorso" che, in realtà non esiste

Pagine Facebook che nascono dal giorno alla notte, proponendo esclusivi concorsi legati a grandi e riconoscibili brand con premi che l’utente può ottenere solo scrivendo “fatto” tra i commenti dopo aver compilato un form online (su un sito esterno). Una dinamica che ci siamo trovati di fronte già in passato e che ora si è ripetuta con la truffa dei sacchetti regalo Conad. Ovviamente la nota catena di supermercati non ha alcune responsabilità (anzi, dopo le segnalazioni degli utenti hanno avviato indagini), ma in tanti – attirati dal “dono” – hanno creduto a quella favola regalando (ed è il male minore) i propri dati a non si sa chi.

Il 21 settembre scorso, su Facebook è stata creata una pagina chiamata “CONAD FANS“. Nella descrizione della pagina non c’è scritto nulla, mentre la foto del profilo – il classico specchietto delle allodole – è il logo della nota catena di supermercati. Solo due i post pubblicati: un link diretto al portale esterno (che non ha il dominio Conad), l’altro con una serie di foto di alcuni punti vendita non definiti, ma sempre dello stesso brand.

Dopo aver scritto la parola d’ordine “fatto”, una sorta di “Apriti sesamo” tipica di queste truffe, la stessa pagina invita – con risposte a ogni singolo utente, a registrarsi gratuitamente su quel portale per ottenere il codice del buono regalo.

Una volta effettuato l’accesso in quel sito che, ribadiamo, non fa parte del network Conad, vengono richiesti i dati sensibili dell’utente per iscriversi a questo concorso. Un concorso che non porterà all’ottenimento di alcun sacchetto regalo. Ma non finisce qui. Perché per alimentare questa macchina della truffa sfruttando il nome della catena di supermercati, dopo il “fatto” gli utenti vengono invitati di diffondere agli altri l’iniziativa.

Quindi il phishing social si trasforma, rapidamente, in una catena di Sant’Antonio con la moltiplicazione delle adesioni da parte degli utenti.

Sacchetti regalo Conad, la truffa su Facebook

Ma si tratta di una truffa. La modalità è sempre la stessa: promettere premi (spesso non di valore elevatissimo, proprio per attirare l’attenzione e assumere una parvenza di veridicità) per rubare – nel migliore dei casi – dati sensibili degli utenti e indirizzi mail (spesso e volentieri, infatti, chi aderisce a “iniziative” simili si ritrova iscritto a newsletter di vario tipo). E sull’argomento è intervenuta la stessa Conad, rispondendo a una segnalazione fatta da un utente.

Quanto pubblicato sulla neonata pagine Facebook, con loghi e riferimenti a Conad, è stato già segnalato.