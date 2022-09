Il messaggio Whatsapp di un presunto boss mafioso che ti minaccia per un conto non saldato in un bordello

Essere minacciati da una persona che si etichetta come un boss mafioso non deve essere piacevole. Non solo per le modalità con cui si rivolge alla “vittima”, ma anche per le accuse che gli vengono mosse. Ma se mai doveste ricevere un messaggio Whatsapp di un personaggio che, in un italiano stentato, si presenta come “Don Giraldo“, potete stare tranquilli (e segnalare il tutto alla Polizia Postale). Perché negli ultimi giorni alcuni utenti hanno segnalato questa serie di messaggi minatori ricevuti attraverso l’applicazione di messaggistica istantanea.

In un italiano che ha poco a che vedere con il corretto utilizzo della nostra lingua, questo presunto “Don Giraldo” minaccia alcune persone attraverso i classici cliché. E l’accusa principale è quella di non aver saldato il conto in un “bordello”. Questo, come riportato da Bufale.net, è il testo integrale del messaggio inviato da colui che millanta essere un boss (per modalità) mafioso.

Come si può leggere, il testo è scritto in un italiano scorretto. Al netto di questo, però, si può comprendere il tipo di “accusa” che viene mosso al possessore di quel numero di telefono: non aver saldato un contro in un bordello. E da lì una serie di minacce che partono, in caso di mancato accordo “tra le parti”, con la diffusione di tutto ciò ai familiari (per poi arrivare a quelle sull’incolumità fisica del soggetto “vittima” e della sua famiglia, con tanto di riferimento a “uomini” del gruppo criminale che sono nella zona e attendo un ordine dal boss). Insomma, i classici cliché che caratterizzano una delle modalità con cui si procede con quella truffa chiamata “scam“.

Don Giraldo, il finto boss mafioso della truffa Whatsapp

Ovviamente non esiste questo “Don Giraldo” boss mafioso. Si tratta di un tentativo di truffa che parte da un messaggio whatsapp. E, sempre come si evince dal corpo della chat, c’è anche una forte insistenza da parte del mittente. Perché dopo il lungo messaggio iniziale, poco meno di un’ora dopo ne sono stati inviati altri che si concludono con la minaccia: «Scrivimi subito, dimmi come vuoi risolvere tutto con le buone o con le cattive». Finisce qui? No, perché lo screenshot mostra altro: un tentativo di chiamata vocale, sempre dallo stesso mittente. Sempre su Whatsapp. Ovviamente, come detto in precedenza, si tratta di una truffa online, via chat.