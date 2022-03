In UK hanno revocato la licenza di trasmissione a Russia Today

Russia Today non potrà più trasmettere dal Regno Unito. L’autorità garante delle comunicazioni, l’Ofcom, ha revocato la licenza, sulla scia delle decisioni prese da Big Tech sulla presenza di pagine e canali dell’organo di comunicazione affiliato allo stato russo. Secondo quanto stabilito dalle decisioni precedenti, Russia Today avrebbe diffuso disinformazione sul conflitto in Ucraina, sposando la linea propagandistica di Mosca. Per questo, secondo l’Ofcom, essendo RT vicino a uno stato che ha invaso un Paese straniero, non può più trasmettere i propri servizi informativi all’interno del Regno Unito.

Russia Today vietata in Uk: revocata la licenza di trasmissione

L’Ofcom ha aperto ben 29 indagini sul ruolo di Russia Today e sulla sua attività di copertura del conflitto in Ucraina. Tra le altre cose, ha sottolineato anche che – vista la nuova legge, approvata dalla Duma, sulle fake news contro l’esercito ucraino – non ci sarebbero le condizioni perché RT potesse svolgere il suo lavoro con serenità e senza condizionamenti. Da questo momento in poi, dunque, tutte le attività di Russia Today nel Regno Unito sono sospese.

La notizia ha trovato, com’è ovvio, l’ostilità da parte del media russo che opera in diversi stati europei. «Nonostante 4 anni consecutivi privi di contestazioni – ha riferito RT -, adducendo ragioni puramente politiche legate direttamente alla situazione in Ucraina e tuttavia completamente dissociate dalle operazioni, dalla struttura, dalla gestione o dalla produzione editoriale di RT, l’Ofcom ha falsamente giudicato RT non adatta e adeguata, privando così il pubblico del Regno Unito dell’accesso alla sua informazione».