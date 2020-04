Distillati e liquori: aumentano le vendite online del rum Zacapa

Negli ultimi anni si è assistito ad unfenomeno già in atto da tempo, ovvero la crescita della vendita online di alcolici e distillati. Il settore ha fatto registrare un vero e proprio boom, con gli acquisti di vino e superalcolici che si sono impennati sempre più.

In media, rispetto al trend degli ultimi due anni, l’aumento generale è stato del 50%, come indicano i dati forniti dai principali e-commerce specializzati e dalle app che offrono servizi di consegna a domicilio. In particolare, oltre alle bevande alcoliche classiche, si è fatto notare il rum Zacapa, uno dei distillati più richiesti dagli italiani negli ultimi mesi.

Si tratta di un rum molto famoso, non solo tra gli intenditori, originario del Guatemala e considerato da molti esperti come il migliore del mondo. Ciò indica come sia in crescita un consumo più consapevole, con la maggior parte delle persone che privilegia la qualità e il gusto alla quantità.

Il rum Zacapa: un simbolo internazionale di qualità

Il successo di questo rum guatemalteco non è un caso, ma il frutto di un impegno costante per offrire agli appassionati di distillati e liquori un prodotto di altissima qualità. Nonostante questo, in rete il prezzo del rum Zacapa rimane concorrenziale e contenuto rispetto a quello proposto dai negozi fisici.

Questo simbolo del Guatemala viene prodotto dal 1976, presso gli stabilimenti nelle vicinanze della cittadina di Quetzaltenango, di proprietà della famiglia Botran. Il territorio è estremamente favorevole alla coltivazione della canna da zucchero, grazie a un paesaggio unico nel suo genere e a una terra particolarmente fertile, ricca di minerali a causa dell’origine vulcanica della zona.

Dopo un accurato processo di fermentazione, che dura ben 5 giorni e durante il quale vengono aggiunti dei fermenti che donano quel sapore unico al rum, segue il procedimento di distillazione e infine l’invecchiamento in speciali botti di legno attentamente selezionate. Si tratta, infatti, di botti di rovere bianco, tutte lavorate a mano e utilizzate per altri liquori, come lo sherry e il bourbon, aspetto che permette di arricchire l’aroma del rum Zacapa.

Il sapore di questo distillato è ricco di profumi, intenso e profondo, con un equilibrio ineccepibile e contrasti aromatici che donano un tocco inconfondibile alla bevanda. La gamma del rum prevede diversi prodotti, come lo Zacapa 23 invecchiato da 6 a 23 anni con un leggero retrogusto fruttato, oppure lo Zacapa XO, che arriva fino a 25 anni di conservazione e viene venduto nella elegante bottiglia a forma di giara.

Dove acquistare online il rum Zacapa originale

Gli intenditori che vogliono acquistare online il rum Zacapa possono rivolgersi agli e-commerce specializzati come Saporideisassi.it, portale che si occupa della vendita di liquori, distillati e prodotti alimentari tipici delle regioni del Sud Italia. Il sito web propone un vasto assortimento delle migliori selezioni del rum Zacapa, come il 23, l’Edicìon Negra, lo XO invecchiato 25 anni, il Royal e alcune riserve limitate speciali per veri appassionati e collezionisti.

In particolare, la piattaforma mette a disposizione bottiglie di pregio al costo più basso possibile, per garantire un adeguato rapporto qualità-prezzo. Naturalmente, è disponibile il servizio di consegna a domicilio, attivo in tutta Italia e gratuito per acquisti di almeno 89 euro.

Il trasporto viene realizzato in maniera professionale, per assicurare la protezione delle bottiglie e un arrivo in perfette condizioni del rum, pronto per essere degustato per le occasioni speciali.

Come degustare il rum Zacapa: i consigli degli esperti

A differenza di altre bevande alcoliche, distillati di pregio come il rum Zacapa richiedono alcuni accorgimenti per la degustazione, affinché si valorizzi il lungo e complesso processo che porta questo liquore dagli altopiani del Guatemala alla nostra casa. Nel dettaglio, è indispensabile prestare attenzione a tre aspetti: la vista, l’olfatto e il gusto.

Innanzitutto, è fondamentale adoperare un bicchiere adeguato, dunque un calice per il vino bianco oppure quello specifico per il rum, caratterizzato dal rigonfiamento inferiore e dallo spessore ridotto del vetro. Dopo averlo versato, è importanteguardare il colore e la viscosità, infatti con l’invecchiamento il liquido dovrebbe scivolare lentamente sulle pareti del bicchiere, formando quelle che vengono chiamate “lacrime”.

Il secondo passo consiste nel sentire l’aroma unico del rum Zacapa, avvicinando il bicchiere al naso per cercare di riconoscere tutte le note olfattive del distillato. In questo caso, si dovrebbero individuare degli aromi fruttati, soprattutto di vaniglia, ma dipende dal tipo di botte utilizzata per la conservazione, perciò ogni varietà regala delle sfumature differenti. Infine, si arriva al momento dell’assaggio, bevendo un piccolo sorso e lasciandolo qualche istante in bocca prima di deglutire.

Gli esperti raccomandano di usare la punta della lingua, poiché grazie ai numerosi ricettori è in grado di rilevare tutte le caratteristiche che vanno a comporre il gusto del rum. Dopodiché, è possibile riconoscerne le note più amare con la parte posteriore della lingua. Per una degustazione davvero perfetta del rum Zacapa è consigliabile mantenerlo a una temperatura di circa 18°, in grado di valorizzare al meglio quello che viene considerato come uno dei rum migliori al mondo.