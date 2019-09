Rubato nel Regno Unito il water ricoperto di realizzato da Maurizio Cattelan

Nella notte tra venerdì 13 e sabato 14 settembre, è stato trafugato un gabinetto. Non uno qualsiasi, bensì l’opera ribattezzata “America” realizzata da Maurizio Cattelan, donata provocatoriamente al presidente Usa Donald Trump, mentre era esposta al Blenheim Palace nell’Oxfordshire.

La sontuosa residenza di campagna in Oxfordshire è quella che diede i natali a Winston Churchill, e trasformata ora in un museo aperto al pubblico. Nell’esposizione temporanea dedicata all’artista Maurizio Cattelan figurava anche il suo famoso water rivestito in oro massiccio 18 carati. Il tempo verbale al passato è d’obbliga: l’opera, che era esposta ma svolgeva anche la sua normale funzione di gabinetto, infatti è stata rubata. Solitamente ai visitatori sono concessi solo 3 minuti da soli con il prezioso gabinetto, ma i ladri sono riusciti ad entrare nella dimora di notte e prendersi tutto il tempo necessario per schiodarlo e trafugarlo. Un’operazione non priva di inconvenienti: il pavimento è gravemente danneggiato e sia il wc che la stanza adiacente si sono allagate per via della rottura delle tubature. Per ora è stato arrestato un uomo 66enne, presunto complice del colpo, ma le indagini stanno proseguendo.

(Credits immagine di copertina: ANSA/ ENRICO MARCOZ)