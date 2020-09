Casaleggio porta via il pallone: «Eletti non pagano, riduciamo i servizi su Rousseau»

È esplosa la Supernova. Il M5S, ormai completamente trasformatosi in partito, rischia di perdere per sempre la sua piattaforma Rousseau. Davide Casaleggio, oggi, ha mandato una mail a tutti gli iscritti per annunciare una notizia che ha del clamoroso: Rousseau riduce servizi perché i parlamentari e gli eletti in genere del M5S non pagano le mensilità dovute per il funzionamento della piattaforma che, adesso, avrebbe costi non più sostenibili.

Rousseau riduce servizi perché gli eletti non pagano 300 euro

«Ti scrivo per comunicarti che, a causa delle protratte e gravi morosità di diversi portavoce del MoVimento 5 Stelle che da troppi mesi hanno deciso di venir meno agli impegni presi – si legge nella mail -, saremo costretti a ridurre progressivamente diversi servizi e strumenti le cui spese di funzionamento, in assenza delle entrate previste, non risultano ovviamente più sostenibili».

Il costo della piattaforma Rousseau per ciascun eletto (tranne per quelli dei comuni e dei municipi) è di 300 euro, ovvero un quarantesimo rispetto alla propria retribuzione, come non manca di sottolineare – in maniera apertamente polemica – il figlio del fondatore del Movimento 5 Stelle, precursore della piattaforma di democrazia diretta che avrebbe dovuto stravolgere il modo di fare politica in Italia.

La mail di Davide Casaleggio su Rousseau che riduce i servizi

Secondo Casaleggio, i 300 euro richiesti agli eletti permettono di mettere a disposizione di tutti gli iscritti degli strumenti importanti che, attualmente, vengono fruiti in maniera gratuita. Il figlio del fondatore ha ricordato quali saranno i servizi progressivamente ridotti e poi ha chiuso la mail per gli iscritti in maniera ancora più pungente: «Credo che nessuno debba essere al di sopra delle regole che ci siamo dati e credo che sia altrettanto importante che nessuno possa anche solo pensare di poterlo essere. Questo dipende da noi e da quanto saremo in grado di essere esempio. Ho promesso che avrei custodito il progetto di partecipazione e di democrazia diretta che mio padre sognava e lo porterò avanti con tutte le mie forze».