Pillon e Fontana hanno sventolato i rosari al Senato

Qualcuno l’ha già chiamata la crisi del Rosario. Perché effettivamente non si capiva, a un certo punto, per quale motivo l’aula di Palazzo Madama si fosse trasformata in una vera e propria cappella, con tanto di santocchie che snocciolano coroncine. Giuseppe Conte ha dedicato un intero passaggio del suo intervento all’esibizione dei simboli religiosi da parte di Matteo Salvini in campagna elettorale e non solo. Il rosario in aula è stato il refrain di questa giornata.

Rosario in aula, le discussioni di Conte e Salvini sul simbolo religioso

«Chi ha compiti di responsabilità istituzionale dovrebbe evitare di accostare ai comizi politici i simboli religiosi – ha detto il presidente del Consiglio dimissionario -. Si tratta di incoscienza religiosa».

Matteo Salvini, invece, ha concluso il suo intervento a Palazzo Madama baciando proprio il rosario di Medjugorje (la cui Madonna era stata citata spesso negli ultimi giorni dal leader della Lega). Anche poco prima dell’intervento del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, il ministro dell’Interno ha dato un bacio fugace – nascondendosi sotto gli scranni di Palazzo Madama – alla coroncina del rosario.

Rosario in aula, l’esibizione in aula di Pillon e Fontana

Nicola Morra, del Movimento 5 Stelle, ha fatto addirittura un parallelo tra l’esibizione dei simboli religiosi e alcuni ambienti della criminalità organizzata nel sud Italia. Infine, il momento di più alta tensione intorno al rosario: Simone Pillon e Lorenzo Fontana, il primo senatore della Lega, il secondo ministro degli Affari Costituzionali, hanno esibito il simbolo proprio nel bel mezzo dell’intervento di Matteo Salvini.

Per questo motivo, i due sono stati ripresi dalla presidente del Senato Maria Elisabetta Alberti Casellati, che ha chiesto loro di metterli via. Secondo il regolamento di Palazzo Madama, infatti, è vietata in aula l’esibizione di qualsiasi simbolo religioso, in ossequio al principio della laicità delle istituzioni della Repubblica italiana. Ma la discussione intorno al rosario – c’è da scommetterci -continuerà anche nei prossimi giorni, avendo su questo Salvini trovato un terreno fertile per il suo elettorato.

FOTO: ANSA/ETTORE FERRARI