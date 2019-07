Autobus in fiamme a Roma, panico sulla Via Appia Nuova

Ancora un altro autobus in fiamme scandisce le pagine della cronaca romana. I mezzi pubblici continuano a seminare il panico per le strade della Capitale, ma il rischio non è la guida spericolata, bensì l’allerta incendio. L’ennesimo caso che imbarazza l’Atac si è verificato nel primo pomeriggio nella Via Appia Nuova, dove un altro autobus in fiamme ha creato caos e panico, ma fortunatamente nessun ferito.

Roma, un altro autobus in fiamme

Qui a Roma tutto bene, caldo a parte.

Ah ecco i nuovi fiammanti bus dell'#atac.

Poco fa Appia nuova, piazza Cantù. pic.twitter.com/n7MQfPHPyV — SatirSfaction (@SatirSfaction) July 12, 2019

Grande paura all’incrocia di via Appia Nuova a Roma , all’incrocio con piazza Cesare Cantù all’altezza di Colli Albani, dove intorno alle ore 14 di venerdì 12 luglio si sono udite due forti esplosioni. Il bus dell’Atac della linea 671 è infatti esploso per cause ancora sconosciute: secondo le prime ricostruzioni l’incendio sarebbe divampato dalla parte posteriore del mezzo. Fortunatamente l’autista è riuscito a far scendere tutti i passeggeri che si trovavano a bordo, che dalle prime ricostruzioni sembrano essere solo due e non ferite, ma non è riuscito a sedare le fiamme. È stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco, ma la vettura, che era stata immatricolata nel 2004 ed era in servizio da 15 anni, era ormai già completamente distrutta.

L'araba #ATAC sta rinascendo, non abbiate paura, fa così tutti i giorni.. Siamo a 16 bus da inizio anno + 2 #RomaTPL, vivissimi complimenti @LindaMeleo 👍🏻

Era su linea 671, una delle 21 garantite ai disabili, ma in effetti cambia davvero poco, grazie ai 5🌠 ormai restano a casa pic.twitter.com/YeWpM6Wbfb — Mercurio Viaggiatore (@MercurioPsi) July 12, 2019

(Credits immagine di copertina: Twitter Alessandro Austini@aleaus81)