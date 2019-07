Incendio nel quartiere della Magliana: si alza la maxi nube di fumo

Nel pomeriggio di giovedì 11 luglio un deposito di pneumatici in via del Cappellaccio ha preso fuoco: le immagini condivise sui social network mostrano una densa nube di fumo nero. L’incendio, che sembra essere di vaste dimensioni, ha creato pesanti disagi al traffico nella zona circostante: per via del fumo infatti la visibilità è notevolmente ridotta. Sul luogo l’immediato intervento dei vigili del fuoco.

#11luglio #Roma 16:00, cinque squadre #vigilidelfuoco al lavoro per spegnere le fiamme che hanno coinvolto un deposito di pneumatici in via del Cappellaccio nel quartiere Magliana. pic.twitter.com/csBLSaWPKo — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) July 11, 2019

A dare l’allarme è stata una pattuglia dei carabinieri che stavano transitando nella zona quando hanno visto levarsi la densa nube di fumo nero. Sul posto sono intervenute cinque squadre dei vigili del fuoco0, e fortunatamente per ora non si registrano feriti. Ad andare a fuoco sono stati quattro capannoni industriali di un deposito di pneumatici. Ancora non è stato chiarito se il fumo possa avere effetti dannosi sulla salute. La Polizia locale è intervenuta sul posto con 15 pattuglie, provenienti da sei gruppi: Eur e Marconi sono intervenuti per primi, raggiunti poi dai gruppi di Tintoretto, Monteverde, Gpit e Mare.

Modificata la viabilità del traffico nel quartiere della Magliana: è stata chiusa la strada all’altezza del viadotto, così come i tratti della via del Mare all’intersezione tra via dei Cocchieri e via dell’Ippica. Temporaneamente chiusa anche parte di via Ostiense (tra via Decima e via Monte del Finocchio in entrambi i sensi di marcia) .

(Credits immagine di copertina: Fermo immagine video Twitter @emergenzavvf)