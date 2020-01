Slitta ancora la riapertura della stazione Barberini della metropolitana di Roma: le scale mobili infatti non avrebbero superato il collaudo effettuato dai tecnici del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti (Mit) dopo gli incidenti e le sostituzioni nell’ultimo anno. Ormai la chiusura della stazione, nel centro della Capitale, sfiora i 300 giorni.

Roma, slitta ancora la riapertura della stazione metro Barberini

La stazione non avrebbe nemmeno dovuto riaprire “del tutto”: quella prevista infatti era la riapertura della stazione Barberini solo “in uscita”. Vale a dire che turisti, pendolari, lavoratori e studenti che da quasi 300 giorni fanno percorsi alternativi, avrebbero potuto scendere alla fermata di Barberini, ma non utilizzarla per il ritorno. Il condizionale è però d’0obbligo: infatti anche questa ipotesi “in uscita” non si realizzerà. Le scale mobili infatti non hanno superato il collaudo e i test effettuati dallo staff tecnico del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il nullaosta delle Autorità Ministeriali competenti sarebbe stato rilasciato, secondo quanto dichiarato da Atac, solo ad una delle quattro scale riparate: altre due, oggetto di interventi «di tipo straordinario» sono state collaudate «con esito positivo dai tecnici ATAC, avendo il Ministero comunicato non necessaria la propria presenza». A mettere il bastone tra le ruote sarebbe quindi una sola scala sottoposta a revisione generale per la quale «sono in corso, a cura di Otis, le attività tecniche al termine delle quali il collaudo sarà ripetuto».

(Credits immagine di copertina: From Wikimedia Commons)