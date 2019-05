La madre sconvolta, dice che il figlio non aveva nessuna patologia

La tragedia avvenuta martedì mattina nell'asilo in via della Marrana a Roma

Una morte improvvisa e che ancora non ha una chiara spiegazione quella avvenuta nell’asilo nido privato “Pastrocchi e scarabocchi” di Via della Marrana a Roma, dove un bambino di 10 mesi è deceduto verso la tarda mattinata.

Roma, bambino di 10 mesi muore improvvisamente all’asilo nido

Secondo le prime ricostruzioni, il piccolo sarebbe deceduto in seguito a delle complicanze respiratorie. Quando la maestra era andata a svegliarlo alla fine dell’orario dedicato al riposino dopo l’ora di pranzo, aveva trovato il bambino già sveglio, agitato e sopratutto cianotico. Immediatamente le maestre hanno telefonato al pronto intervento, seguendo al telefono le indicazioni del medico in attesa dell’arrivo degli operatori. Fortunatamente nelle vicinanze di trovava giù una automatica del 118 che ha immediatamente raccolto la segnalazione precipitandosi all’asilo. Appena giunti, il medico ha velocemente cercato di intubare il piccolo e rianimarlo. Tutto purtroppo è stato inutile.

La madre sconvolta ha detto ai carabinieri sopraggiunti sul luogo che il figlio era in ottima salute quella mattina e che sopratutto non soffriva di alcuna patologia. La procura della capitale deve attendere l’esito dell’autopsia per decidere se aprire o meno una inchiesta ed eventualmente aprire un procedimento penale.

(Foto da archivio Ansa generica di bambini a scuola. Credit: ANSA / UFF STAMPA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO)