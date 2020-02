Il consigliere di Trump Roger Stone condannato a 40 mesi di carcere

Roger Stone è stato condannato a tre anni e quattro mesi di prigione giovedì per aver mentito al Congresso e ad altri crimini, dopo due settimane tumultuose in cui gli avvocati del governo si sono ritirati e il presidente Trump ha ripetutamente criticato la gestione del caso.

LEGGI ANCHE > Donald Trump parla agli Stati Uniti dopo l’attacco dell’Iran

Condanna a 40 mesi di carcere per Roger Stone, consigliere di Trump

Roger Stone, un consulente repubblicano che è stato per decenni consulente politico dell’inquilino della Casa Bianca Donald Trump, è stato condannato a 40 mesi di detenzione, una multa di 20mila dollari e due anni di rilascio controllato con una sentenza emessa dal giudice Amy Berman Jackson. Le accuse a suo carico riguardano proprio alcuni episodi relativi a Wikileaks, oltre alla fondamentale manomissione di testimonianze e l’ostruzione di un’indagine del comitato di intelligence della Camera sui rapporti tra la Russia e le elezioni americane nel 2016.

All’inizio di febbraio, dopo che a novembre era stata chiesta per lui una pena di 9 anni di carcere, la Casa Bianca era intervenuta direttamente attraverso il dipartimento di Giustizia per chiedere una riduzione della pena per lo stesso Roger Stone. Una situazione che era risultata piuttosto anomala agli osservatori. L’onda lunga del Russiagate, insomma, continua a gettare ombre, nonostante il diretto interessato, Donald Trump, sia uscito pressoché pulito dall’indagine di Robert Mueller che affrontava il caso.