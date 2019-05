Roberto Fiore portato in Questura e Forza Nuova emana un comunicato in cui fa apologia di fascismo

Il leader del movimento neofascista Forza Nuova, Roberto Fiore, è stato fermato dagli agenti della Digos e portato in Questura mentre si muoveva – con gli altri militanti del partito di estrema destra – in direzione dell’ex stabile occupato in via dei Lucani, a San Lorenzo, dove avevano annunciato una manifestazione non autorizzata in ricordo di Desirée Mariottini, la 18enne romana drogata, stuprata e uccisa nel cosiddetto ‘Palazzo del crac’ a poche centinaia di metri dalla stazione Termini di Roma.

LEGGI ANCHE > Il militante di Forza Nuova che dà uno schiaffo a un ragazzo davanti a Roberto Fiore e alla polizia | VIDEO

Secondo quanto ha appreso l’agenzia Ansa, Roberto Fiore è stato portato in Questura per alcuni controlli, ma per il momento non è stato accusato di aver commesso alcun reato. L’intervento della Digos è stato volto a evitare probabili tensioni dopo che Forza Nuova aveva annunciato questa manifestazione nel giorno del silenzio elettorale in via dei Lucani che, però, non era stata autorizzata. Molti i residenti e i comitati di quartiere che, per evitare l’ennesima strumentalizzazione politica da parte dei neofascisti della tragica morte di Desirée, sono scesi in strada per presidiare la zona. Folto anche il dispiegamento delle forze dell’ordine.

Roberto Fiore fermato e portato in Questura

E Roberto Fiore, attraverso una nota ufficiale, fa la vittima e decanta l’ascesa dei neofascisti di Forza Nuova bloccata dalla Polizia: «Una volta c’erano le bandiere rosse a tentare di fermare i tricolori. Oggi invece sono blindati, celere e manganelli ad arrestare l’avanzata di Forza Nuova». Più poesia o apologia? Diremmo più la seconda. Le lacrime di coccodrillo proseguono qualche riga dopo, quando si ufficializza la strumentalizzazione politica della morte di Desirée Mariottini.

Se questo non è fascismo di Forza Nuova

«A Roma non è possibile neanche portare un mazzo di fiori dove è stata assassinata Desirée – aggiunge Forza Nuova – perché il verbo immigrazionista non può essere messo in discussione. Roberto Fiore, nostro segretario nazionale, è stato fermato dalla Digos, caricato e portato in Questura mentre stava recandosi nel luogo dove è stata uccisa la giovane italiana da una banda di immigrati». L’apologia si conclude con questo: «Anche oggi sbirri e compagni, uniti dall’antifascismo, hanno sputato su Roma e i romani. Partigiani ieri, amici della Questura oggi. Oggi come ieri servi dei nemici dell’Italia».

(foto di copertina: Antonio Melita/Pacific Press via ZUMA Wire)