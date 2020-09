Il papà della Ceccardi: «Gli estremisti di destra nelle liste della Lega sono infiltrati»

Roberto Ceccardi, padre di Susanna Ceccardi, è sceso in campo proprio nel rush finale della campagna elettorale per le regionali in Toscana. Nei giorni scorsi, ha fatto un piccolo sit-in a Cascina, il paese in provincia di Pisa di cui la Ceccardi è sindaca, in cui se la prendeva con i contestatori della Lega e di Matteo Salvini definendoli ‘veri fascisti’. Nella serata del 17 settembre, invece, ha risposto ad alcune domande della trasmissione Piazzapulita.

Roberto Ceccardi, padre di Susanna, spiega la storia degli estremisti nelle liste di centrodestra

Il papà di Susanna Ceccardi si è lamentato del fatto che gli esponenti del centrosinistra abbiano bollato come fascisti i sostenitori della figlia e, di conseguenza, della Lega in Toscana. Maglietta verde, Roberto Ceccardi ha ricordato la storia del parente ucciso dalla X Mas e ha rivendicato in qualche modo l’antifascismo della famiglia, spingendosi al paradosso di definire ‘fasciocomunisti’ gli avversari politici della figlia.

Poi spiega un’altra cosa. Quando l’inviato di Piazzapulita gli fa notare che sono diversi gli estremisti di destra che compaiono nelle liste che sostengono Susanna Ceccardi (nella giornata di ieri, è emerso il caso di Nicola Sisi, candidato nel collegio di Siena, che ha definito Roberto Fiore di Forza Nuova «il mio segretario»), Roberto Ceccardi risponde: «Quelle sono singole persone. E quelli che hanno quelle idee e si candidano in appoggio a mia figlia sono infiltrati. Se lo dico anche a mia figlia? Certamente».

Roberto Ceccardi: «Susanna è la voce di Salvini»

Nel prosieguo dell’intervista, ecco una nota di colore. Roberto Ceccardi ha dichiarato di aver fatto l’editore per 38 anni. E nega in qualche modo la storia del mago Idi: «Io sono un appassionato di parapsicologia e come tale ho partecipato anche ad alcune trasmissioni. Le storie sul mago Idi sono cattiverie incredibili». Infine la descrizione della figlia: «Voi non conoscete Susanna. È forte e risoluta, come una leonessa. Lei è la voce di Salvini, ma è sempre andata avanti da sola».