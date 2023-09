Rivoluziona il tuo modo di giocare al SuperEnalotto: la funzionalità “YourNumbers” è disponibile in App!

Sisal vuole ridefinire ulteriormente l’esperienza di gioco nel mondo delle lotterie attraverso l’introduzione di “YourNumbers” nell’App SuperEnalotto. E questa novità si inserisce perfettamente nella strategia di digitalizzazione e innovazione dell’azienda, con l’obiettivo di offrire ai clienti un’esperienza che sia sempre più coinvolgente e personalizzata.

La caratteristica distintiva della feature “YourNumbers” è la sua abilità di associare sequenze numeriche uniche a momenti memorabili. Immagina ad esempio di poter attribuire una sequenza numerica al giorno del tuo compleanno, a un’avventura straordinaria o all’acquisto della casa dei tuoi sogni. I numeri sono intrecciati in ogni aspetto della nostra vita e “YourNumbers” ti consente di svelare queste sequenze in modo innovativo.

YourNumbers, la nuova funzionalità nell’app Sisal

L’utilizzo della funzionalità è inoltre incredibilmente semplice. Cosa bisogna fare? Scatta una foto istantanea o seleziona un’immagine dalla tua galleria. “YourNumbers” entra in azione, rivelando la sequenza numerica legata a quell’evento speciale. Ma c’è di più. Se lo desideri, puoi utilizzare questa sequenza per giocare al concorso del SuperEnalotto, magari trasformando un momento unico in una possibilità di vincita.

La feature “YourNumbers” rappresenta una vera e propria peculiarità nel mondo del gioco, perché unisce la tecnologia ai nostri momenti personali. Da questo punto di vista Sisal continua a dimostrare il suo impegno nell’offrire esperienze innovative e coinvolgenti agli utenti e l’introduzione di “YourNumbers” nell’App SuperEnalotto rappresenta una strategia audace verso un futuro di gioco ancor più personalizzato ed emozionante.