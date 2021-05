Twitter non ritaglierà più le tue fotografie

Ci abbiamo fatto tutti, più o meno, i conti. Quando ci è capitato di postare una fotografia su Twitter, il social network la tagliava secondo suoi standard, in un fastidioso formato 16:9 che rischiava, tuttavia, di far perdere i dettagli fondamentali di quella stessa immagine: bisognava cliccarci su per vederla integralmente e, in questo modo, comprendere il messaggio che si voleva trasmettere. Ora, non ci sarà più il ritaglio immagini Twitter: da marzo, infatti, il social network di Jack Dorsey aveva avviato una sperimentazione che, evidentemente, aveva dato un buon esito. Da questo momento in poi, con un annuncio ufficiale sul profilo Twitter ufficiale dell’azienda, le immagini non verranno più croppate in maniera strana, ma saranno proposte nel feed nella loro versione integrale. Non ci perderemo, dunque, più nessun dettaglio.

Ritaglio immagini Twitter non avverrà più

Su Twitter, sia nella versione per Android, sia in quella per iOS, le immagini con proporzioni standard (16: 9 e 4: 3) verranno ora visualizzate per intero senza alcun ritaglio. Si tratta di una soluzione che – insieme ad esempio ai Twitter Spaces – favorisce maggiormente i creators, ma “penalizza” allo stesso tempo chi sfruttava questo strano fenomeno per creare un effetto sorpresa nell’utente che in anteprima aveva una versione parziale della foto ma che, cliccando, scopriva un particolare volutamente nascosto.

«Il lancio di oggi – ha riferito la portavoce di Twitter, Lauren Alexander – è il risultato diretto del feedback che le persone hanno condiviso con noi l’anno scorso sul fatto che il modo in cui il nostro algoritmo ritagliava le immagini non era equo». La scelta del ritaglio, infatti, seguiva la decisione di un algoritmo proprietario che, pertanto, conferiva un effetto spesso inatteso alle immagini caricate dagli utenti. Adesso, sarà possibile avere l’anteprima della visualizzazione dell’immagine, così come sarà pubblicata sul feed.