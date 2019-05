La cucina italiana è venerata, letteralmente, in Inghilterra. Qualsiasi programma di cucina riproduce i piatti della tradizione dello stivale, e i cuochi italiani sono richiestissimi. I ristoranti italiani a Londra sono centinaia. Qualsiasi italiano che è stato a Londra però potrà confermare che no, la cucina non è la stessa. E chi ci ha vissuto potrà raccontarvi che il modo in cui in Inghilterra si pensa che gli italiani stiano in cucina, condiscano e preparino i loro piatti è davvero un mondo al contrario. Colpa anche di alcune rockstar dei fornelli: uno su tutti Jamie Oliver, che però ha dovuto scontrarsi con la dura realtà.

I ristoranti di Jamie Oliver falliscono, che sia finalmente conclusa l’era del finto italiano in Uk?

Jamie Oliver è famoso nel Regno Unito come uno degli chef più “mediterranei”: è una vera rockstar della cucina ed è richiestissimo. La sua interpretazione della cucina italiana sarà sicuramente saporita, ma basta dare un’occhiata a qualche estratto delle sue ricette su YouTube per far venire un colpo a qualsiasi italiano. C’è di peggio sia chiaro: sicuramente il fatto che Jamie Oliver si sia formato tra i fornelli dei Carluccio Cafe’s, aperti dall’immigrato italiano Antonio Carluccio erano un punto a suo favore. Ma da qui a sostenere che i ristoranti Jamie’s Italian fossero proprio una garanzia di qualità per chi la pizza, la carbonara e l’amatriciana la mangiano per davvero, di strada e di piatti da assaggiare ce ne sono parecchi.

Infatti, è arrivato il duro colpo: ben 25 ristoranti chiusi a Londra, lo chef si trova di fronte ad un grandissimo fallimento che lascia senza lavoro 1000 persone. Jamie Oliver ha attribuito il fallimento ad un «momento difficile», legata secondo i sindacati alla «incertezza economica» della Brexit. Probabilmente la realtà è un’altra. A forza di proporre ristoranti italiani ad ogni angolo, gli inglesi hanno cominciato ad affinare il palato. E Londra inoltre è piena di italiani: se non vi portano al ristorante, quello buono e veramente italiano, sicuramente vi inviteranno a cena, usando la passata spedita dalla madre o contrabbandata nel bagaglio dopo l’ultima visita a casa. E si sa, gli inglesi sono ambiziosi ed estremamente golosi, e una volta che assaggiano il meglio, l’italiano vero, non c’è Jamie Oliver che regga.

