In Lombardia anche i familiari dovranno mantenere la distanza di un metro al ristorante

Eccezione per quel che riguarda i bambini, minori di sei anni, e le persone non autosufficienti

La tanto attesa riapertura dei ristoranti e delle altre attività commerciali in tutta Italia è arrivata dopo il via libera del governo con l’ultimo dpcm e il protocollo che impone vincoli stringenti per far mantenere le distanze di sicurezza. Nel testo nazionale, però, c’era una deroga proprio su questo tema, considerando quanto potesse apparire inutile applicare questa disposizione per quel che concerne i familiari e le persone che, quotidianamente, vivono sotto lo stesso tetto. Insomma, tenere distanti al tavolo persone che ogni giorno vivono insieme, sarebbe stato un controsenso. Ma la riapertura dei ristoranti in Lombardia sta avvenendo in maniera differente.

LEGGI ANCHE > La mappa delle riaperture di bar e ristoranti in Italia dal 18 maggio in poi

Rispetto a quanto deciso con l’ultimi dpcm, infatti, salta la deroga per i familiari che, dunque, non potranno sedere a meno di un metro di distanza l’uno dall’altro nei tavoli dei ristoranti in Lombardia. C’è un’unica eccezione, quella riservata ai minori di sei anni e alle persone autosufficienti che, invece, potranno stare sedute vicino ai propri familiari per ovvi motivi.

Distanza tra i clienti dei ristoranti: la Regione Lombardia modifica le linee guida del governo e fa saltare la deroga per i familiari.

Così due persone che dormono insieme dovranno cenare a 1 m di distanza, e se il tavolo è largo 80cm non potranno sedersi una di fronte all’altra — Giorgio Gori (@giorgio_gori) May 20, 2020

Ristoranti in Lombardia, la distanza anche tra i familiari

Leggiamo quanto scritto nell’ordinanza firmata da Attilio Fontana e datata 17 maggio.

Negli esercizi che non dispongono di posti a sedere, consentire l’ingresso ad un numero limitato di clienti per volta, in base alle caratteristiche dei singoli locali, in modo da assicurare il mantenimento di almeno 1 metro di separazione tra i clienti;

I tavoli devono essere disposti in modo che le sedute garantiscano il distanziamento interpersonale di almeno 1 metro di separazione tra i clienti, salvo i casi di accompagnamento di minori di sei anni o persone non autosufficienti; detto ultimo aspetto afferisce alla responsabilità individuale. Tale distanza può essere ridotta solo ricorrendo a barriere fisiche tra i diversi tavoli adeguate a prevenire il contagio tramite droplet.

Sparisce, dunque, la deroga prevista dal dpcm che consentiva ai familiari di poter stare seduti al tavolo di un ristorante senza la necessità di distanziamento di un metro l’un dall’altro. Fatta eccezione per i figli (ma solo fino ai sei anni) e le persone non autosufficienti.

(foto di copertina: da Pixabay)