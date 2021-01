Cosa succede se commenti «ririririri» su TikTok

Pensate che una qualche entità aliena si sia impossessata di TikTok, diffondendo messaggi inquietanti e creepy appositamente per spaventarvi e dissuadervi dal commentare alcuni video? In realtà a tutto c’è una spiegazione logica, anche se scrivi ririri su TikTok e provi a tradurlo attraverso la funzionalità automatica a disposizione del social network. Diversi utenti, a partire da @whoaanellyy (75mila followers), hanno fatto questo test: hanno provato a commentare, a caso, con diverse varianti della stringa no-sense ririri (anche con una ripetizione di sillabe più lunga, con spazi o diversi segni di interpunzione), hanno provato a tradurre la stessa stringa e il risultato è stato quello di visualizzare messaggi dal significato inquietante.

Ririri su TikTok, cosa succede se traduci

Questo il racconto di @whoaanellyy che sta diventando virale e che sta facendo impazzire un bel po’ di utenti del social network cinese. «Ecco la cosa più paurosa che ho scoperto su TikTok – dice -: se tu commenti con la parola “riririri”, con qualsiasi spazio, e poi traduci, avrai in risposta una misteriosa e inquietante mer*a. Perché nessuno ne parla? È davvero una cosa paurosa».

In effetti, con la traduzione dei commenti così costruiti escono fuori frasi del tipo: «Questa è la seconda volta, la seconda volta che sarà l’ultimo giorno». In altri casi, ci sono delle vere e proprie invocazioni di aiuto. Altre volte vengono fuori delle traduzioni bizzarre come «annusare, annusare, annusare». Insomma, un gran casino. Ecco gli screen che abbiamo realizzato in proposito. Il primo è con i commenti con “riririri” e sue variazioni:

Il secondo è con la relativa traduzione:

Ora, la spiegazione razionale è che il sistema automatico di traduzione di TikTok (che si attiva con un lungo click sul commento che si desidera tradurre) individui nella stringa di caratteri una qualche lingua preimpostata e che cerchi di dare un senso alla frase. Qualcuno ha ipotizzato, ad esempio, che questi di TikTok fossero tentativi di tradurre il Maori, secondo cui la parola ririri ha a che fare con la sfera semantica della rabbia:

Così come non è escluso che ci possano essere altre stringhe di caratteri che, in traduzione, possano essere male interpretati dall’algoritmo. Insomma, nessun mistero e nessun fenomeno inquietante, soltanto un possibile bug. Ma l’effetto virale è comunque assicurato.