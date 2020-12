Il test di Google come aggregatore di mini video da Instagram e TikTok

Anno nuovo, vita nuova. O esperimenti nuovi. Google ha deciso che testerà la raccolta di video brevi da TikTok e Instagram funzionando, di fatti, come aggregatore su Google Doscovery di mini filmati pubblicati sulle piattaforme. Cosa accade ora? Gli utenti di Google Discover che entreranno a far parte della sperimentazione troveranno una sezione dedicata ai video brevi in cui compariranno contenuti personalizzati uniti in un raccoglitore.

Google video Instagram TikTok: come funzionerà

Si tratta di un test che Google ha cominciato a condurre e che riguarda, in particolare, i mini video prodotti da Instagram e TikTok. L’aggregatore di video funzionerà come l’aggregatore di notizie, Google News. A tal proposito, per i media online come Forbes, Usa Today, Vice e altri – partner editoriali di Google – ci sarà la possibilità di pubblicare le storie di Google, video di breve durata che permetteranno di illustrare parte delle notizie riportate. Tornando a Google video Instagram e TikTok, ogni utente si troverà davanti una serie di contenuti tarati su di lui.

Come Google tenta di mantenere gli utenti sulla sua piattaforma

Lo scopo di Google, come sempre, è quello di far si che gli utenti non escano dalla sua piattaforma. La sezione di mini video in questione apparirà anche l’utente inserirà una query di ricerca su Google Discover. Cliccando sui video presentati l’applicazione reindirizzerà l’utente non sulle app – anche se esse sono presenti sul dispositivo in uso – ma sulla versione desktop della piattaforma. Così facendo Google si assicura di tenersi gli utenti perché, una volta aver visto il video, tornare indietro significherà navigare nuovamente tra i contenuti proposti da Google Discover. Per ora si tratta di una sperimentazione disponibile solamente per alcuni dispositivi e, a seconda dei risultati che darà, potrebbe non essere mai estesa a tutti.