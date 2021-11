Riparazione zanzariere: ecco cosa fare per risolvere i problemi più comuni

Le zanzariere sono lo strumento adatto per evitare che gli insetti, come le mosche e le zanzare, possano accedere ad un’abitazione. Esse, infatti, vengono istallate in corrispondenza di porte e finestre proprio per fungere da barriera con gli animaletti esterni preservando, al contempo, la possibilità di illuminare l’ambiente attraverso i raggi solari. Per realizzare le zanzariere, vengono utilizzate delle reti costituite da una trama intrecciata di nylon o di altro materiale. In ogni caso, si tratta di materiali molto delicati ed inclini a rompersi con l’utilizzo prolungato nel tempo o per colpa di agenti atmosferici, ecc. Nel caso dovesse rompersi una parte della rete, si renderebbe vano l’utilizzo della zanzariera, in quanto, agli insetti basta un piccolissimo varco per accedere all’interno dell’abitazione. Pertanto, è bene provvedere alla riparazione delle zanzariere al fine di preservare la funzionalità della stessa qualora dovesse rompersi.

Riparazione delle zanzariere

Come già detto, la parte della zanzariera che si rompe più facilmente è la rete. Spesso si formano dei buchi nella trama, che possono essere più o meno grandi, ma in entrambi i casi necessitano una riparazione per evitare di fungere da porta di ingresso per gli insetti. L’unica differenza sta nel fatto che rattoppare un buco di piccole dimensioni non ha un forte impatto estetico, mentre una riparazione delle zanzariere raffazzonata su un buco largo è ben visibile. Infatti, è necessario individuare il filo spezzato ed annodarlo al resto della rete utilizzando una pinzetta di piccole dimensioni, come quella per le sopracciglia.

Solo in questo modo è possibile permettere al filo di passare tra le maglie strettissime della zanzariera. In alcuni casi, poi, il danno è talmente grande (ad esempio quando la tela si stacca dalle guide, situazione che puó accadere, ad esempio, in caso di vento molto forte o a seguito di una pallonata) che non basta effettuare una riparazione, ma occorre cambiare tutta la rete, sostituendola con una nuova. In ogni caso, le vie da percorrere per sistemare il problema della rete bucata o strappata sono due: rivolgersi ad un professionista che si occupa di riparazione zanzariere oppure armarsi di tanta pazienza e cercare di riparare il problema da soli, se si possiede una manualità tale da poter svolgere il lavoro in maniera ottimale.

Zanzariera fuoriuscita dalla guida

Un altro motivo per il quale si rende necessaria una riparazione delle zanzariere è quando la questa fuoriesce dalla guida, pertanto non si riesce più ad aprirla e chiuderla. Alcune tipologie di zanzariera, come quella a molla oppure quella a rullo, infatti, si rompono quando il rullo non avvolge in maniera corretta la tela, pertanto è necessario agire il prima possibile. Le soluzioni, in questo caso, sono due: avvolgere delicatamente la zanzariera, cercando di farla rientrare nella sua posizione (magari facendosi aiutare da una spatola) oppure smontare tutta la zanzariera, inserendola poi manualmente di nuovo nelle guide. Senza subbio questo metodo di riparazione delle zanzariere è più lungo e complesso. Per quanto concerne le zanzariere a catenella, oppure quelle con i bottoncini, invece, la situazione è differente. Il malfunzionamento è in genere causato da un bottoncino danneggiato o saltato, che va sostituito.