Un rider indiano è stato aggredito con lancio di sassi e uova a Roma

Un rider di origini indiane è stato aggredito con lancio di sassi e uova la sera di lunedì 29 aprile a Torre Angela, quartiere della periferia Est di Roma. Protagonisti del gesto, secondo le prime ricostruzioni, sono stati alcuni adolescenti che si sono dileguati poco dopo la violenza, mentre la vittima – che stava ritornando a casa in compagnia della sua fidanzata – è stato accompagnato al pronto soccorso da un rappresentante della Riders Union Roma, che sui social ha denunciato l’episodio del rider aggredito nella capitale.

«Noi di Riders Union Roma siamo vicini ai due ragazzi che l’altra sera sono stati presi di mira da un gruppo di adolescenti che hanno pensato bene di passare la serata tirando prima dei sassi e poi delle uova ai due ragazzi che stavano tornando a casa dopo aver consegnato cibo in giro per la città. Il brutto fatto – si legge nel post condiviso sulla pagina Facebook Riders Union Roma – è accaduto nella periferia Est di Roma dove il rider, che tornava a casa insieme alla sua fidanzata, anch’essa rider, si è trovato coinvolto in questa brutta situazione: scegliere se attirare verso di sé tutte le attenzioni degli adolescenti e far scappare la sua ragazza oppure rimanere entrambi lì».

Il rider aggredito a Roma con sassi e uova

Le ferite riportate dal rider aggredito non sono molto gravi, anche se si parla di una lesione agli occhi: «Lui ha scelto coraggiosamente di rimanere in quella situazione da solo e i bambinetti dopo essersi stufati di tirare i sassi hanno tirato verso il rider delle uova causandogli un danno oculare», prosegue il comunicato-denuncia sulla pagina Drivers Union Roma. Per sua fortuna, nonostante lo spavento, i colpi subiti non hanno portato a un distacco della retina, come paventato al momento dell’arrivo in Ospedale.

