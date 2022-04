Grazie a una revisione della pagina di ricerca, ora puoi cercare commenti su Reddit

Ieri Reddit – sito internet di social news, intrattenimento e forum, in cui gli utenti registrati possono pubblicare contenuti – ha annunciato, sul proprio blog, un’importante revisione della funzionalità di ricerca sul suo sito Web: Reddit permette ora di cercare i commenti. Questi ultimi saranno, per la prima volta in 16 anni di storia del sito, completamente ricercabili, ma non solo, perché sono stati introdotti ulteriori miglioramenti per garantire risultati di ricerca più pertinenti, completi e utili. Ora, dunque, tutto diventa ricercabile, dagli utenti ai post, dalle comunità ai commenti. Gli utenti potranno anche cercare commenti all’interno di subreddit specifici, permettendo loro, così, ricerche più mirate rispetto alla ricerca di un termine in tutta la piattaforma Reddit.

Reddit permette ora di cercare i commenti, ma non solo: ecco le novità della revisione della piattaforma

Reddit ieri lancia la notizia sulla propria pagina Internet, sottolinenando l’intenzione dell’azienda di rendere sempre più facile per gli utenti trovare e impegnarsi in comunità, contenuti e conversazioni: «oggi annunciamo una serie di nuovi aggiornamenti alle funzionalità di ricerca di Reddit per rendere la nostra vasta piattaforma di contenuti più facilmente ricercabile, a cominciare dalla possibilità di cercare commenti. Con questo ultimo aggiornamento, per la prima volta in sedici anni tutto su Reddit è ora ricercabile: utenti, post, comunità e ora commenti, rendendo Reddit una delle prime piattaforme con questa funzionalità. Ulteriori nuove funzionalità includono interfacce utente completamente nuove per la ricerca e una migliore pertinenza della ricerca». Con questa nuova funzionalità, le persone che cercano discussioni o commenti specifici su Reddit non avranno più bisogno di cliccare su diversi post e quindi scorrere le migliaia di commenti per trovare thread rilevanti per loro: sulla pagina Web si legge che «la nuova funzionalità risolve questo problema e offre rapidamente ai redditor la possibilità di commentare direttamente la ricerca e perfezionare ulteriormente le ricerche cercando commenti all’interno di comunità specifiche. Ad esempio, se qualcuno vuole trovare un thread sulle migliori posizioni di Londra, in precedenza avrebbe dovuto guardare ogni post nella community di r/London, sfogliando i commenti per trovarlo. Ora possono facilmente vedere tutti i diversi consigli sui posti migliori per l’high tea che le persone hanno condiviso nei commenti».

La novità viene annunciata anche tramite il profilo Twitter: «oggi stiamo implementando una migliore pertinenza della ricerca e la possibilità di eseguire ricerche all’interno dei commenti. Saluti».

We heard you about the search experience on Reddit. Today we’re rolling out improved search relevance and the ability to search within comments. Cheers.https://t.co/GV5V6ZmNtS — Reddit (@Reddit) April 14, 2022

Per accedere alle ricerche di commenti, dunque, basterà fare clic sulla scheda «commenti» nella parte superiore della pagina dei risultati dopo aver inserito una «query» nella barra di ricerca situata nella parte alta del sito web. Inoltre, la pagina dei risultati di ricerca apparirà con un nuovo aspetto sia sul desktop che sui dispositivi mobili. Che cosa accadeva prima? Gli utenti, in precedenza, erano costretti ad andare su altre piattaforme, ad esempio Google, con una ricerca site:reddit.com per cercare i commenti. Reddit ha dichiarato, infatti, dopo aver fatto un sondaggio, che questa era una delle funzionalità più richieste dai suoi utenti. E ora li ha accontentati. La piattaforma ha anche annunciato di aver implementato la capacità dello strumento di ricerca di indovinare che cosa sta davvero cercando l’utente. Non solo: la stessa ha anche cambiato i criteri per classificare i risultati di ricerca nelle pagine dei risultati. La quantità di interazioni che i post ricevono incide sul livello di visualizzazione dei risultati degli utenti, il che significa che ciascuna persona vedrà i post più popolari nella parte superiore.