Reddit vieta il forum che raccoglieva segnalazioni su coloro che aiutano le donne ad abortire

Da quando in Texas è stata approvata la legge che vieta l’aborto già a partire dalla sesta settimana, tante manifestazioni sono iniziate nel Paese e non solo. Anche nel mondo del web, diverse campagne stanno esprimendo il dissenso nei confronti della legge, ma altrettante persone si stanno riunendo – al contrario – intorno a forum di raccolta segnalazioni su chi aiuta le donne ad abortire. Come è stato fatto su Reddit, che però – dopo qualche ora dalla creazione – ha vietato un forum contro l’aborto, non appena ne ha realizzato la violazione delle norme.

Reddit bandisce comunità pro-segnalazioni su aborto

La legge entrata in vigore in Texas lo scorso 1° settembre prevede, tra le altre cose, anche la possibilità di una ricompensa massima pari a 10 mila dollari a chi segnala le donne che abortiscono o chi le aiuta a farlo. In sostanza: fai la spia e ti do un premio. Questo principio però diventa sempre più errato quanto più ci si avvicina alla libertà dell’individuo, che include anche la libertà di scegliere cosa fare del proprio corpo e della propria vita.

Secondo quanto segnala Vice, su Reddit una community di nome r/TXBountyHunters ha aperto i battenti il 2 settembre, giorno successivo all’entrata in vigore della suddetta legge (TX SB8, nome ufficiale). Il manifesto del forum, nonché la descrizione, era quello di «condividere suggerimenti per identificare, segnalare e raccogliere ricompense su coloro che infrangono la legge del Texas TX SB8». E pensate un po’, aveva già raccolto in poche ore circa 68 membri. Reddit ha bandito la community lo stesso giorno in cui è stata fondata, citando come motivazione le regole della piattaforma contro le molestie. Anche se, in casi come questi, ci sarebbe da chiedersi: devo pure spiegarti perché bandisco il tuo forum?

Su Reddit, gli spioni si chiamavano bounty hunters, ovvero «cacciatori di taglie» e cercavano modi per fare soldi sulla vulnerabilità delle altre persone, basandosi sulla nuova legge. Perché cercare un lavoro e guadagnare onestamente del denaro quando puoi farlo speculando su un diritto altrui?