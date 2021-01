Nuovo record per la criptovaluta, che ha raggiunto i suoi massimi storici

È arrivato il nuovo massimo storico per il Bitcoin. La criptovaluta, oggi, ha superato quota 40mila dollari, proseguendo nella sua marcia inarrestabile. Soltanto nelle ultime 24 ore aveva superato un’altra soglia assolutamente di tutto rispetto, attestandosi sopra i 37mila dollari. Adesso, invece, l’asticella è stata portata ancora più in alto, con un valore – al momento – che si esplicita in 41.363,50 dollari, ovvero 33.762,34 euro.

Record Bitcoin, superata quota 40mila dollari

Una delle valute più volubili della storia dei mercati mondiali ha di nuovo calamitato su di sé l’attenzione degli investitori. Da fenomeno di nicchia, nato nei primi anni Dieci del Duemila, il Bitcoin ha conosciuto una grandissima diffusione a cavallo del 2018, quando una “prima ondata” lo portò a livelli di valore di tutto rispetto, superando quota 20mila dollari.

Tuttavia, le sorti del Bitcoin sono destinate alle montagne russe. Dopo pochi mesi da quell’anno d’oro, infatti, iniziò un declino che – per gli osservatori – sembrava inarrestabile. L’evento pandemico, tuttavia, ha contribuito alla risalita di questa criptovaluta, fino a farle toccare i livelli di cui abbiamo detto. E pensare che, soltanto un anno fa, il Bitcoin valeva circa 7mila dollari. Una scheggia impazzita che, al momento, sta facendo girare la testa agli investitori.

Un altro fattore che ha contribuito alla crescita del suo valore è dato dalla semplicità con cui, nell’ultimo periodo, si può effettuare la compravendita di questa moneta: recentemente, infatti, si può vendere e acquistare Bitcoin anche attraverso PayPal. La vera scommessa è: quanto durerà questa nuova epoca d’oro del Bitcoin? La moneta toccherà livelli ancora più alti o, al contrario, precipiterà come ha già fatto due anni fa? Dilemma per i possessori: vendere ora e accontentarsi di valori che potrebbero non ripetersi più o continuare ad aspettare?