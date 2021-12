Feltrinelli e la pagina di promozione di Chiara Gamberale con le recensioni degli utenti dei social

Non recensioni, ma like e stelline. È stata questa la scelta promozionale con cui la casa editrice Feltrinelli ha deciso di presentare anche al pubblico dei giornali cartacei l’ultimo romanzo di Chiara Gamberale, Il grembo paterno. Un tempo, sulle fascette dei libri – così come nelle pagine promozionali acquistate per la sacrosanta promozione – si inserivano commenti di critici rinomati che, a loro volta, scrivevano articoli su testate prestigiose. Valeva molto un commento di una recensione scritta sul New York Times o – per restare in Italia – nelle pagine culturali de L’Espresso. Oggi, si è scelto di dare importanza ai commenti di lettori, più o meno anonimi, sui social network.

LEGGI ANCHE > Parmigiano Reggiano e lo spot di Renatino, i commenti su YouTube sono stati disattivati

Recensioni social Feltrinelli, il tema dei commenti positivi ma “anonimi”

Il tema è stato sollevato da Alessandro Trocino sulla newsletter del Corriere della Sera e – successivamente – anche attraverso il proprio account Facebook. L’attenzione è sulle 14 recensioni individuate da Feltrinelli come le migliori per promuovere il romanzo di Chiara Gamberale, che non è certo una debuttante e a cui di certo non mancano recensioni d’autore. Perché, dunque, affidarsi ancora una volta ai commenti sui social network per promuovere un libro? Perché affidare il lettore al commento di un altro lettore, che magari lo ha scritto di getto, senza pensarci più di tanto e senza avere – nella maggior parte dei casi – nozioni o esperienza di critica letteraria? Non si tratta dell’ennesimo passaggio verso la normalizzazione del commento dei Giuseppe, delle Valentina, delle Cristina, a cui non si può attribuire un cognome e nemmeno un volto, figurarsi un background culturale?

In verità, i commenti riportati non sono stati “inventati” (la tentazione potrebbe essere forte in un format pubblicitario del genere), ma corrispondono effettivamente a delle mini-recensioni che sono state rilasciate dai lettori sulle pagine di Amazon, di Facebook o di Instagram dell’editore Feltrinelli. Ma se ci appelliamo alla “democrazia delle opinioni” che vige sui social network, allora dovremmo essere allo stesso modo onesti nel riportare i commenti negativi, che pure non mancano e che sono stati evidenziati dallo stesso Trocino nel suo articolo per la newsletter del Corriere.

Altrimenti, è l’ennesimo modo di filtrare i social network: farceli sembrare un terreno della concordia e delle meraviglie; mentre, in realtà, è proprio nei commenti che si annidano gli haters, la superficialità, talvolta l’aggressività.