Parmigiano Reggiano e lo spot di Renatino, i commenti su YouTube sono stati disattivati

Lo spot del Parmigiano Reggiano – o meglio, la puntata 4 della serie promozionale 4 Amigos, girata da Paolo Genovese – è stato preso di mira sui social network, in virtù di una scena che è stata girata all’interno di una delle aziende produttrici dell’eccellenza enogastronomica italiana. All’interno della scena, viene presentato un operaio – Renatino – che dice di lavorare per 365 giorni all’anno, di non aver mai visto il mare, di non aver mai visto Parigi e di essere ugualmente contento. Sarebbe stato sufficiente eliminare queste due/tre battute per evitare di finire in un tormentone che riflette su come viene presentata la condizione di un lavoratore che non prende nemmeno un giorno di ferie in un anno e su come quest’ultimo aspetto viene offerto al pubblico come valore positivo. Inevitabile la grande mole di commenti che hanno accompagnato la visione di questo spot – soprattutto sui canali social. Per questo suona strano, ad esempio, che in particolare per la serie 4 Amigos sul canale YouTube del Parmigiano Reggiano i commenti siano stati disattivati.

LEGGI ANCHE > Spot Nuvenia bollato come inadatto ai minori e privo di rilevanza sociale

Parmigiano Reggiano, lo stop ai commenti sul canale YouTube

In realtà, ci sono vari motivi per cui i commenti possono essere disattivati su YouTube, come viene spiegato all’interno dei termini e delle condizioni d’utilizzo della piattaforma:

Il proprietario del video ha selezionato l’impostazione “Disattiva i commenti”.

YouTube potrebbe aver disattivato i commenti su alcuni video per motivi di sicurezza, ad esempio per proteggere i minorenni.

Il canale o il video sono impostati come destinati ai bambini.

Tu o l’amministratore di sistema avete attivato la Modalità con restrizioni.

I commenti sugli art track generati automaticamente sono disattivati.

Non è detto, per forza di cose, che la decisione sia stata presa da chi gestisce il canale. Tuttavia, una indicazione molto specifica è data dal comportamento dell’account di Parmigiano Reggiano su Instagram: anche su questa piattaforma, i post pubblicati in precedenza non presentano commenti preesistenti, né – al momento – si dà all’utente la possibilità di commentare ex novo.

Dunque, la scelta di Parmigiano Reggiano sembra essere quella di cercare di eliminare il più possibile i riferimenti alla polemica (anche se su Facebook e su TikTok, ad esempio, si può continuare a commentare, nonostante il monitoraggio social dell’audience). Che, tuttavia, si sta allargando a macchia d’olio, indipendentemente dal comportamento degli utenti sugli account del Parmigiano Reggiano.